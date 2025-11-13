Ce poți face la ferestre pentru a avea facturi mai mici și căldură mai multă în casă

Căldura din locuință se pierde prin ferestrele neizolate corespunzător, ceea ce duce la facturi mai mari și confort scăzut în timpul sezonului rece. Specialiștii în eficiență energetică de la Electric Radiators Direct recomandă soluții simple, dar eficiente, care pot împiedica această risipă.

Una dintre metodele ingenioase constă în aplicarea unor folii termoizolante sau a unor garnituri speciale, care reduc pierderile de căldură și mențin temperatura interioară mai constantă. Astfel, nu doar că locuința devine mai confortabilă, dar se pot face și economii semnificative la încălzire.

Costurile legate de energie, în special cele pentru încălzire, continuă să fie o sursă majoră de îngrijorare pentru milioane de gospodării. Este bine știut că locuințele cu o izolație mai bună permit sistemelor de încălzire să funcționeze mai eficient, ceea ce se traduce direct în facturi mai mici.

Totuși, majoritatea soluțiilor de izolație implică cheltuieli considerabile și lucrări complexe, uneori invazive, ceea ce le face inaccesibile pentru multe familii, mai ales în contextul unor bugete restrânse.

În acest context, Stephen Hankinson, specialist în eficiență energetică, recomandă o ajustare simplă, ușor de implementat, care poate ajuta la păstrarea unei cantități mai mari de căldură în locuință, fără a fi nevoie să se crească consumul de energie.

Specialistul în eficiența energetică recomandă să acordați o atenție deosebită ferestrelor, responsabile pentru aproximativ 20% din pierderea de căldură a unei locuințe. Chiar și mici îmbunătățiri în izolarea acestora pot influența considerabil atât confortul casei, cât și valoarea facturilor la energie.

Un truc mai puțin obișnuit, dar eficient, implică folosirea foliei alimentare, explică Stephen Hankinson. „Aplicarea foliei pe interiorul geamurilor poate părea ciudată, însă creează un strat suplimentar de izolație, prin aerul prins între sticlă și plastic. În plus, este o soluție mult mai accesibilă comparativ cu foliile izolatoare speciale”, a precizat acesta.

Deși nu oferă aceeași eficiență ca instalarea unui al treilea geam, metoda poate aduce economii notabile, cu un cost mult redus față de alte soluții de izolare.

Înainte de aplicarea foliei alimentare, este esențial să măsori și să cureți bine suprafața geamului. Ideal, această operațiune ar trebui făcută într-o zi caldă și uscată, pentru a garanta o aderență optimă a materialului.

Procesul de aplicare presupune folosirea unei cârpe moi sau chiar a palmelor, pentru a netezi folia și a preveni formarea de cute sau rupturi. Atenția la detalii este importantă, astfel încât folia să nu se deterioreze.

Odată instalată, verificați marginile și întreaga suprafață. Orice gol sau desprindere poate compromite eficiența izolației, așa că folia trebuie să fie perfect întinsă și uniformă pentru a oferi protecția termică maximă scontată, explică Angela Patrone, reporter senior, care acoperă teme precum sfaturi pentru locuințe și lifestyle, la Express.co.uk.