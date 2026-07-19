Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene este sărbătorită duminică, 20 iulie, printr-o ceremonie militară și religioasă organizată la Monumentul Eroilor Aerului din Piața Aviatorilor din București. Evenimentul va fi marcat și printr-un survol al unor aeronave militare românești și aliate, programat să înceapă la ora 10:00.

Data de 20 iulie coincide cu sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, considerat ocrotitorul spiritual al aviatorilor.

Potrivit Forțelor Aeriene Române, publicul va putea urmări evoluția unor aeronave din dotarea Forțelor Aeriene Române, dar și a unor aeronave aparținând altor instituții și forțe aliate.

Vor participa:

-avioane F-16 Fighting Falcon; -aeronave C-130 Hercules; -aeronave C-27J Spartan; -aeronave AN-30; -elicoptere IAR-330; -elicoptere EC-135 SMURD; -elicoptere S-70M Black Hawk și o aeronavă Bombardier Learjet 75, aparținând Ministerului Afacerilor Interne; -elicoptere SA-365 Dauphin ale Serviciului Român de Informații; aeronave Extra 300 ale Aeroclubului României.

La survol vor participa și aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene și ale Forțelor Aeriene Regale Britanice.

Manifestările dedicate Zilei Aviației Române vor avea loc la Monumentul Eroilor Aerului din Piața Aviatorilor și vor include o ceremonie militară și religioasă în memoria aviatorilor români.

Evenimentul este organizat anual pe 20 iulie, dată la care este prăznuit Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul, patronul spiritual al aviatorilor.

Înaintea Zilei Aviației Române, sâmbătă, Forțele Aeriene Române și-au prezentat oferta educațională la Palatul Cercului Militar Național din București.

Evenimentul a fost dedicat celor interesați de o carieră în aviația militară, fiind prezentate oportunitățile de formare și instituțiile de învățământ din cadrul Forțelor Aeriene Române.