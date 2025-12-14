Explozie cosmică fără precedent. Un fenomen misterios a durat peste șapte ore

Astronomii din întreaga lume au mobilizat unele dintre cele mai puternice telescoape existente pentru a studia un eveniment cosmic nemaiîntâlnit, produs la aproximativ 8 miliarde de ani-lumină de Sistemul Solar. Fenomenul este considerat unic în istoria observațiilor astronomice, informează livescience.com.

Exploziile de raze gamma (GRB) sunt cele mai violente evenimente cunoscute din Univers, eliberând cantități uriașe de energie într-un timp foarte scurt. În mod obișnuit, astronomii detectează astfel de explozie cel puțin odată pe zi.

Totuși, pe 2 iulie 2025, Telescopul Spațial Fermi Gamma-ray al NASA a observat ceva complet diferit: o explozie care nu s-a stins după câteva secunde sau minute, ci a continuat să emită impulsuri energetice timp de peste șapte ore.

După detectarea inițială, comunitatea științifică a reacționat rapid. Observatoare de pe mai multe continente au fost folosite pentru a identifica „strălucirea ulterioară” a exploziei și pentru a localiza sursa exactă a acesteia.

Printre instrumentele implicate s-au numărat telescoapele Gemini din Chile și Hawaii, Telescopul Foarte Mare (VLT) din Chile, Observatorul Keck din Hawaii, precum și Telescopul Spațial Hubble.

Evenimentul a primit denumirea GRB 250702B și a intrat imediat în istorie ca fiind cea mai lungă explozie de raze gamma observată până în prezent. Potrivit cercetătorilor, aceasta ar putea proveni dintr-un tip de fenomen cosmic extrem de rar sau chiar necunoscut până acum.

Datele sugerează că explozia a lansat un jet foarte îngust de materie orientat direct spre Sistemul Solar, jet care s-a deplasat cu cel puțin 99% din viteza luminii.

GRB-urile își au originea la distanțe uriașe, cel mai apropiat fiind observat la peste 100 de milioane de ani-lumină. În cazul GRB 250702B, sursa a fost identificată într-o galaxie masivă, situată la aproximativ 8 miliarde de ani-lumină de Pământ.

Această galaxie este însă extrem de bogată în praf cosmic, care a blocat aproape complet lumina vizibilă. Din acest motiv, explozia a putut fi detectată doar în spectrul infraroșu și în raze X de mare energie, fiind aproape invizibilă pentru telescoapele optice obișnuite.

Rezultatele observațiilor au fost publicate pe 26 noiembrie în revista The Astrophysical Journal Letters. „Este cea mai lungă explozie de raze gamma observată vreodată de cercetători, atât de lungă încât nu se încadrează în niciunul dintre modelele noastre actuale”, a explicat Jonathan Carney, autorul principal al studiului și doctorand în fizică și astronomie la Universitatea din Carolina de Nord din Chapel Hill.

Oamenii de știință iau în calcul mai multe scenarii cu privire la originea acestui eveniment: moartea unei stele masive, distrugerea unei stele de către o gaură neagră sau o fuziune extremă între o stea bogată în heliu și o gaură neagră, care ar fi pătruns în miezul stelei și ar fi declanșat explozia din interior.

„Deocamdată, nu putem spune cu certitudine care dintre aceste explicații este corectă”, a precizat Carney. Cercetătorii consideră, de asemenea, că GRB 250702B va deveni un punct de referință esențial pentru studiul viitoarelor explozii cosmice.

Atunci când vor fi detectate evenimente similare, astronomii vor analiza dacă acestea au aceleași caracteristici sau dacă reprezintă o categorie complet nouă de fenomene cosmice, încă neînțelese.