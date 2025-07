Actualitate Expertul antidrog Cătălin Țone: „Olanda este pentru România furnizorul numărul unu de droguri sintetice”







Invitatul podcastului „Esențial”, Cătălin Țone, expert antidrog, a făcut o radiografie dură a situației consumului de droguri în România și a evidențiat atât greșelile altor state, cât și problemele interne care blochează lupta antidrog.

Țone subliniază importanța unei abordări comune și susține că „problema antidrog este o problemă foarte gravă. Eu foloseam o expresie, pot să zic chiar descoperită de mine sau, mă rog, uzitată de mine: dacă nu facem un spirit antidrog, „spirit” înseamnă așa, instituțiile abilitate, părinți, familie, să discutăm despre problemă, s-o recunoaștem… Am început să recunoaștem, dar trebuie să focalizăm, să investim timp și resurse, altfel vom avea probleme pe viitor.”

Problema antidrog, un fenomen grav și în continuă expansiune

În contextul în care unele țări au făcut pași greșiți în politicile lor antidrog, expertul oferă exemplul Thailandei: „Sunt țări care au greșit. Vă dau un exemplu foarte scurt, e de maximă actualitate: Thailanda. Au legalizat marijuana. După 3 ani de zile realizează că a fost o greșeală. Eu am fost personal acolo, în anul 2023. Erau pârliți copii, am fost în unități de învățământ, am fost în diferite atribuții, cu diferiți specialiști.”

Olanda este un alt exemplu negativ, fiind una dintre principalele surse de droguri sintetice pentru România. „Olanda, marea Olanda, a greșit. Greșește în continuare. Permisivitatea consumului de marijuana a condus la transformarea Olandei, în primul rând, în producătorul numărul unu european de droguri sintetice, care sunt interzise și la ei. Criminalitatea pur și simplu a explodat acolo: vedem carteluri, vedem o violență crescută. Și, de asemenea, prin porturile Rotterdam și Amsterdam intră cantități importante de droguri. Canabisul a fost foarte important, dar nu numai: și prostituție și alte lucruri. În ciuda acestor aparențe, zic eu, acestor situații, în spate este un fenomen care pur și simplu a explodat.”

Cum ajung drogurile în România?

Țone avertizează că situația afectează și România: „Olanda este și pentru România furnizorul numărul unu de droguri sintetice. Și aș vrea să fac o paranteză importantă, chiar dacă mi-am atras probabil reacții negative: Olanda, pe droguri sintetice, și Spania, pe canabis, furnizează cele mai importante cantități către România. Eu am spus că trebuie să luăm măsuri diplomatice. Trebuie să chemăm, să discutăm cu ambasadorii, cu ofițerii de legătură, să facem demersuri de la nivel central, pentru a-i ruga să ia măsuri de combatere și de stopare a acestor cantități.”

El avertizează asupra costurilor și riscurilor la nivel național: „Pentru că gândiți-vă la un singur lucru: dacă România ar fi exportat droguri undeva… ce s-ar fi întâmplat? Eu nu spun că aceste droguri exportate sunt cu știința autorităților. Cu toate că o să fac o paranteză: șeful Poliției Economice din Madrid a fost găsit, la o percheziție, cu 9 milioane de euro cash în casa iubitei și la biroul său. S-ar părea că sunt bani de la Oscar Sánchez, bani de la traficanții de droguri. E un caz izolat, să zicem, nu generalizăm. Dar noi, ca stat, trebuie să punem punctul pe „i”, pentru că aceste cantități ne costă bani mulți în anchete, aceste cantități ne costă bani mulți în tratarea dependenților de droguri. Și aceste cantități de droguri, importante, din Olanda și Spania ne îmbolnăvesc și ne omoară copiii.”