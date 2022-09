Exclusiv. Relația amoroasă dintre Zoe Ceaușescu și Petre Roman. Care a fost marea iubire a fiicei dictatorului. Contrapunct EVZ

Dumitru Burlan a afirmat că Valentin, Nicu și Zoe, copiii lui Nicolae și Elena Ceaușescu „nu au avut viață”. Asta, din motive lesne de înțeles. De asemenea, fostul protector a depănat amintiri și despre relația dintre Zoia și Petre Roman.

„Este purul adevăr, mie nu mi-a stat niciodată în caracter să mistific adevărul. Tot ceea ce am scris și zis despre copii lui Nicolae Ceaușescu este real. Acești copii nu au avut viață, așa cum o au cei din ziua de astăzi, dar nici măcar ca tinerii de atunci. S-a întâmplat odată ca Elena Ceaușescu să întrebe unde se găsește Zoe, iar eu am raportat că se află la Grădina Bordei în parcul Herăstrău. Ea a vrut să o vadă împreună cu Petre Roman. S-au cunoscut în cartier, că stăteau amândoi acolo. El era cu 3-4 ani mai mare”, a spus Dumitru Burlan în cadrul emisiunii la care au participat jurnaliștii Mirel Curea și Dan Andronic.

Petre Roman nu era student

Eu m-am dus cu mașina, cu o Dacie albă și am luat-o pe Elena Ceaușescu, practic într-o misiune de filaj. 15 minute a stat cu mine și s-a uitat la ei, după care a zis că vrea să meargă acasă. Ei se țineau de mână, Petre Roman a luat-o și de gât. Nu am stat cu mașina pe loc, că nu voiam ca cei doi să știe că sunt urmăriți. Pe Elena am dus-o acasă și am revenit înapoi. Zoe și Petre Roman au mai stat 30 de minute prin parc și apoi au plecat spre casă, Petre Roman a condus-o aproape de casă.

În vară, Elena Ceaușescu nu a vrut să audă de Petre Roman că era fiul lui Walter Roman, care i-a adus pe ruși în țară și nu era văzut cu ochi buni de Elena. Elena Ceaușescu l-a trimis la Toulouse, ca să o scape pe Zoe de acesta. Zoe nu era îndrăgostită de el”.

A fost adusă în discuție și adevărata dragoste trăită de Zoe. „Ani de zile am stat lângă Zoe și adevărata dragoste a ei era un

ginecolog din Cluj, Dan Vincze. I-am spus că vreau să se comporte normal și să facă abstracție de prezența mea, pentru că eu nu am altă sarcină decât să nu pățiți nimic.

Dan o ducea în cârcă, o săruta de față de mine, nu am avut probleme până când am fost la mare ca tovarășii să îl cunoască. Verdictul a

fost dat cam într-o săptămână, Elena i-a atras atenția să nu se mai vadă cu el deoarece Elena a zis că are destui unguri în familie.

El și-a găsit sfârșitul pe treptele blocului, beat. Zoe a fugit de acasă cu un mercedes decapotabil cu două locuri. A luat trenul și a plecat. S-au format 12 echipe pentru a fi găsită. Eu i-am raportat colonelului Pavel ca pe mine să mă repartizeze în zona Maramureș. Am ajuns în 9 ore în Sighetul Marmației. Am intrat în sală și am văzut-o pe Zoe la masă și am raportat imediat, iar într-o oră jumătate, Nicu a venit cu avionul.

A făcut un scandal monstru Zoe, cu multe drăcuieli, a doua zi era ziua ei de naștere. Ea a zis să plece toată lumea și să rămân doar eu. De la 16-17 ani am luat-o în primire, era la liceu. În seara aceea am mers la restaurant, am băut, am mâncat.

Noi făceam filaj asupra lor doar când cerea Elena. Erau momente când ei doi nu aveau protecție. Valentin nu a fost filat niciodată, doar când a venit de la studii din Londra i s-a dat un aghiotant. Nicu a primit la un moment dat 2 aghiotanți, dar Zoe nu a avut niciodată”, a mai spus Dumitru Burlan.