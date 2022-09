Petre Roman, deconspirat de fiica sa, Oana. Ce făcea fostul premier în facultate

Oana Roman, fiica fostului premier al României, Petre Roman, a vorbit în cadrul ediției cu numărul 27 a emisiunii EGO Life, moderată de Dana Săvuică, despre relația cu părinții ei. Ea își aduce aminte cu plăcere de momentele petrecute alături de tatăl ei în copilărie.

„Era comunism atunci. Sunt 32 de ani de atunci. Părinții mei s-a speculat ca erau nomenclatori, ei erau profesori universitari, tatăl meu chiar era rebel atunci. Mergea în pulover la facultate. Mama mi-a zis mereu să fiu sinceră, să păstrez bunul simț.”, a declarat Oana Roman.

Fiica lui Petre Roman a mai spus că în familia ei, dreptatea era pe primul plan, precizând că pentru ea a contat cel mai mult să fie un om liber.

„Mama mi-a zis că cea mai bună minciună e adevărul”

„Pentru mine a contat să fiu un om liber. De asta nu mi-a păsat, am vrut să fiu liberă în comportament și exprimare, dar în cuantumul bunului simț. Dacă ascunzi ceva, o duci din rău în mai rău. Mama mi-a zis că cea mai bună minciună e adevărul.”, a mai spus Oana.

Mai mult, ea a vorbit despre perioada când s-a confruntat cu numeroase răutăți, chiar din partea unor oameni apropiați. Cu toate acestea, ea a reușit să treacă peste datorită caracterului ei și sprijinul din interiorul familiei.

„Eu întotdeauna ofer soluțiile, eu nu sunt genul care mă plâng, mi se întâmplă asta, dar mă zbat, mă agit, fac, rezolv problema. Nu sunt victimă, dacă eram victimă cât am fost călcată în picioare… Am găsit variante, soluții, mi-a trebuit timp sa conștientizez totul. Băi fato, ai o problema, rezolv-o! Am facut terapie, am fost la psihiatru, m-am adunat. Am trecut prin multe dar am acționat, mi-am găsit și oferit soluții”, a conchis Oana Roman, scrie ego.ro.

Reamintim că Oana Roman a trecut prin momente dificile, după ce mama ei s-a confruntat cu probleme grave de sănătate. Vedeta a decis, de curând, că este momentul să apeleze la un terapeut, care să o ajute să treacă peste această perioadă dificilă.