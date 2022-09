Primele imagini cu Mioara Roman. Fosta soție a lui Petre Roman se recuperează după operația complicate la care a fost supusă

Ca și la operație, Oana Roman s-a văzut nevoită să suporte de una singură emoțiile. Asta pentru că de această data, nici fiica vedetei-Isa nu se simte prea bine, iar soțul ei, Marius , a trebuit sa rămână acasă cu cea mică. Însă Oana are motiv de bucurie, mama sa a trecut cu bine peste operație, urmează însă o perioada destul de complicată pentru recuperare. Așadar Mioara Roman ei va trebui sa meargă și la kinetoterapie, dar și la alte proceduri pentru o recuperare sigură și eficientă.

Mioara Roman locuiește într-un azil de lux

Sigur alături de ea va fi Oana, dar și cealaltă fiica a ei Catinca. Mioara Roman locuiește de luni bune într-un azil de lux din București, unde primește toate îngrijirile de care are nevoie. Oana este cea care a decis să o ducă în acest centru, pentru a se asigura că mama ei este ținută sub supraveghere tot timpul, mai ales că acolo primește și îngrijiri medicale.

„Degenerările neuronale nu stau pe loc și nici nu dau înapoi. Facem tot ce putem să le ținem pe loc. Are niște probleme care țin de partea neuronală. Îi afectează starea generală, nu mai e activă, conectată la toate lucrurile. Nu mai e așa rapidă în a înțelege. A făcut o serie de mici accidente vasculare. Are o pareză la mâna dreaptă. Are nevoie de îngrijiri speciale. Trebuie să facă kinetoterapie, are nevoie de ajutor, nu mai poate să își miște mâna dreaptă deloc. A învățat să mănânce cu stânga”, a povestit Oana Roman.