Exclusiv. Procesul procurorului acuzat că a furat bani și bijuterii scoate tot mai mult la iveală neregulile din interiorul DIICOT

Mi-a mai spus și de Mircea Negulescu, zis și Portocală, dar despre acela a spus că este la bonusuri. Cu acest gând am fost joi la Înalta Curte de Casație și Justiție, ca să asist la un nou termen din dosarul fostului procuror.

La DIICOT Craiova nu existau reguli privind predarea banilor și a bunurilor provenite de la percheziții

Flavius Cristea a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru fapte de corupție, cel puțin așa scrie la avizierul instanței. Conform acuzațiilor din dosarul 90/1/2021, Flavius Cristea ar fi sustras bani și bijuterii, probe imobilizate în timpul anchetelor de la traficanți de droguri sau de persoane, și ar fi jucat aceste valori la păcănele.

Urmăresc de ceva timp acest proces, am fost în sală atunci când au fost audiați polițiști judiciariști de la DIICOT Craiova, dintre cei care au lucrat cu procurorul Cristea. Toți au spus că ar fi știut că acesta avea patima păcănelelor, dar niciunul nu a declarat că l-a văzut jucând. În schimb, toți au auzit din altă parte despre meteahna procurorului.

Despre brambureala din interiorul DIICOT Craiova, cel puțin așa cum a rezultat ea în urma declarațiilor polițiștilor de acolo, am scris cu ceva vreme în urmă. Articolul îl găsiți aici.

Polițiștii au povestit că nu exista vreo regulă de predare a banilor și a bunurilor ridicate de la infractori, că nu se făceau procese verbale de predare-primire și că toate erau lăsate aiurea, prin birouri. Doar că atunci când procurorul Cristea a decis să se retragă din activitatea de la DIICOT, s-a constatat lipsa unor bani și bijuterii și toți au dat vina pe el.

Despre dispariția bunurilor confiscate s-a aflat mai târziu, pentru că exista o evidență a acestor valori

Așa cum am scris și în articolul precedent despre acest subiect, povestea asta neagră pare cusută cu ață albă. Sunt prea multe semne de întrebare în declarațiile polițiștilor judiciariști, iar după ce am asistat joi la audierea altor martori, în special procurori din cadrul DIICOT, semnele de întrebare s-au înmulțit.

Conform declarațiilor acestora, procurorul Cristea era un bun profesionist, poate cel mai bun pe zona combaterii traficului de droguri din regiune. Dar, după ce acesta s-a retras din activitate, s-a constat lipsa unor sume de bani și a unor bijuterii din dosarele pe care le instrumentase.

Furtul nu a fost descoperit imediat, așa cum ar fi fost normal, ci după mai mult timp, deoarece în cadrul DIICOT Craiova nu a existat un sistem de predare-primire a dosarelor și de inventariere a probelor din dosare. La mult timp de la preluarea dosarelor, redistribuite de la procurorul Flavius Cristea, procurorii au descoperit că lipsesc bani și bijuterii, probe din dosar. Desigur, au raportat la șefii lor, iar aceștia au dat vina pe procurorul plecat din instituție. Tot atunci a apărut și zvonul cum că procurorul Cristea era un împătimit al păcănelelor.

Povestea a ajuns la DNA, care a început o anchetă. Mulți dintre cei aduși la declarații la DNA au afirmat în instanță că au aflat despre presupusul furt de la procurorii DNA, în timpul anchetei.

Procurorul care a preluat dosarul din care lipseau bani nu a fost interesat de explicații

La termenul de joi, în fața completului de 3 judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție, format din judecătoarele Hermina Iancu, Elena Barbu și Cristina Marcu, au fost audiați doi procurori și un șofer din cadrul DIICOT Craiova. Primul audiat a fost procurorul Liviu Vasilescu, unul dintre cei care a preluat un dosar, repartizat din portofoliul lui Flavius Cristea. Acesta a povestit cum s-a aflat despre lipsa unor sume de bani dintr-un dosar, după ce procurorul șef Spiridon, care a repartizat dosarele, a constat că din probe ar fi dispărut 5000 de lei și 2000 de euro.

Exista o Ordonanță de sechestru emisă de procurorul Cristea, dar nu mai erau banii. Președinta completului de judecată a vrut să știe de la martor dacă șeful lui a avut o discuție cu procurorul Cristea, care se transferase între timp la un parchet inferior, despre lipsa banilor din dosare.

“Era esențială o astfel de discuție”, i-a spus judecătoarea Hermina Iancu, martorului care susținea că nu își amintește despre o astfel de discuție. “Aveam mult de muncă și nu aveam timp să stau de asemenea discuții”, a replicat martorul Vasilescu. “Era o informație obișnuită, pe care să nu o rețineți, domnul procuror? Păi când constați că ai o Ordonanță și nu ai banii, te duci și îi spui șefului despre asta, dar nu întrebi ce a zis procurorul Cristea despre asta?”, s-a enervat judecătoarea Iancu, care i-a și cerut procurorului martor să nu mai vorbească în același timp cu ea. “Nici cu procurorul Cristea nu ați avut vreo discuție despre lipsa banilor?”, a continuat judecătoarea. “Nu, nu am discutat cu el”, a răspuns martorul.

Despre patima jocurilor de noroc, martorul spune că a aflat din bârfe

Întrebările au continuat pe tema patimii jocurilor de noroc, de care ar fi suferit fostul procuror Flavius Cristea. “Personal nu am știut despre această problemă, dar de la colegi, am auzit. Zvonurile astea au apărut după ce el a plecat. Se vorbea de genul, de ce lipsesc banii, pentru că i-a jucat Cristea la păcănele. Eu, cât timp am fost coleg cu el, niciodată nu l-am văzut jucând jocuri de noroc”, a răspuns martorul. Despre acuzația că fostul procuror se împrumuta de bani, martorul a confirmat acest lucru, însă a spus că sumele erau modice, de 100-200 de lei, pe care îi restituia.

După plecarea lui Cristea din DIICOT, dosarele au rămas împrăștiate prin birou

A venit rândul următorului martor, procurorul Julien Stoiculescu, să povestească despre cum a descoperit lipsa unor probe din dosarele preluate de la Flavius Cristea. Înainte de a intra în subiect, Stoiculescu a ținut să precizeze că a avut o relație foarte bună cu Flavius Cristea, pe care îl cunoaște încă din anul 2002. Cât despre momentul plecării lui Cristea din DIICOT, Stoiculescu a spus că nu își amintește ca la acel moment să se fi făcut un proces verbal de predare-primire a dosarelor și nici o inventariere a bunurilor și valorilor reținute ca probe în aceste dosare.

“Dosarele au fost lăsate acolo unde se aflau, prin fișete, prin birouri, fără să se facă o inventariere a lor sau a bunurilor și banilor, dar nu cunosc dacă s-a făcut vreun proces verbal de predare-primire”, a spus procurorul Stoiculescu. Spre deosebire de momentul în care acesta s-a transferat de la DIICOT București la Craiova și când își amintește că a făcut un asemenea proces verbal, așa cum era normal.

Despre dispariția bijuteriilor s-a aflat târziu, chiar dacă fusese și un control de la DIICOT Central

“Când ați aflat că lipsesc bijuterii din dosarul preluat de la procurorul Cristea?”, a întrebat judecătoarea Hermina Iancu. “În toamna de după plecarea acestuia. El a plecat prin aprilie, iar prin toamnă am descoperit. Când am preluat dosarul, în primăvară, nu mi-am pus problema să verific bunurile care figurau ca indisponibilizate la percheziție, întrucât trecuse deja o comisie de la DIICOT Structura Centrală care făcuse un control în legătură cu dosarele și m-am gândit că nu existau probleme. De altfel, mie nici nu mi-au fost predate bunurile din dosar. Au rămas într-o cutie, în sala de ședințe a parchetului. Cutia nu era sigilată oficial, era lipită cu bandă adezivă”, a explicat martorul.

Procurorul Cristea a depus inelul cu proces verbal, dar grefiera șefă, după ce a constat că a dispărut, și-a amintit că i l-a dat înapoi, dar fără proces verbal.

Judecătoarea Hermina Iancu a insistat pe momentul în care procurorul Julien Stoiculescu a descoperit lipsa unui inel cu diamant.

“În toamna anului 2017 începuseră audierile la DNA în această cauză penală. Discutam cu un polițist de la noi de la DIICOT, cu Dorin Chiriac și mi-a spus că dăduse o declarație la București. Nu știu cum dar am ajuns la dosarul meu cu inelușul cu diamant, despre care știa și el, pentru că fusese în lucru la ei la Combaterea Traficului de Persoane.

I-am zis polițistului că voiam să declin dosarul la Parchetul Tribunalului Gorj pentru că nu identificasem niciun grup infracțional organizat și nu era de competența DIICOT, ci de cei de la furturi, pe plan local. În acel moment, polițistul a avut o reacție de genul, dacă or mai fi bijuteriile la dosar…M-am speriat și am contactat-o pe grefiera șefă, Camelia Popescu, ca să verific cutia în care era inelul cu diamant. Inițial, aceasta mi-a spus că este în cutia de valori, în care a fost și a deschis-o. Atunci a avut o reacție surprinsă, de genul, nu mai este aici! Inelul fusese predat grefierei Popescu de către procurorul Cristea, pe bază de proces verbal.”, a povestit martorul.

A mai spus martorul că aceeași grefieră șefă și-a amintit imediat că i-ar fi dat inelul cu diamant înapoi procurorului Flavius Cristea, care i l-a cerut că are nevoie de el, dar nu a mai făcut proces verbal de predare-primire. “Am găsit la dosar un plic în care era doar eticheta cu prețul inelului. Era vreo 2100 de euro valoarea. Am cerut cutia cu toate probele și am deschis-o în prezența grefierei șefe. Am constat că lipseau bijuterii de la toate procesele verbale de percheziție, cam câte o piesă din fiecare”, a mai povestit martorul.

Colegul de birou al lui Cristea a spus că acesta mai juca la pariuri sportive, dar sume modice

Despre pasiunea pentru jocuri de noroc a fostului procuror Cristea, Julien Stoiculescu a avut o ezitare. “În ultimii ani de activitate, mi-am băut cafeaua în fiecare dimineață cu procurorul Cristea. Lucrurile nu stau chiar așa. El avea o pasiune pentru sport, pentru fotbal și mai juca la pariuri sportive, însă sume mici, modice, de 100-200 de lei. Până să plece de la DIICOT, eu nu am auzit ca el să joace la păcănele. Ulterior, discuțiile pe tema asta au explodat, pe fondul lipsurilor constatate în dosarele pe care el le instrumentase, însă toată lumea vorbea doar din auzite, nu că l-ar fi văzut cineva personal”, a explicat martorul.

Un bagabont de cartier a lăsat informația că procurorul care se îmbracă urât, joacă la păcănele

A mai fost audiat un martor, un șofer de la DIICOT Craiova. Dorel Răducan este șofer la DIICOT Craiova încă din aur 2007 și ca orice șofer de instituție, se presupune că știe tot ce mișcă la locul de muncă. Mai ales despre procurorul Flaviu Cristea, despre care a declarat că erau chiar amici. Îl ajuta pe acesta și în afara programului, în diferite activități gospodărești.

“Eu nu l-am văzut niciodată pe Flavius Cristea să practice jocuri de noroc. Eu l-am apreciat întotdeauna pe acesta, profesional dar și ca om. Dar am auzit de la un bagabont din cartier, îl știu și cum îl cheamă, Stănuică Marian zis Burtă, că procurorul mergea în cartierul 1 Mai, în jurul datei de 13 ale lunii, la o sala de jocuri și juca acolo. Nu mi-a zis cum îl cheamă, că nu știa, dar mi-a zis că un procuror de la noi, care se îmbracă urât, vine să joace acolo la păcănele. Mi-a spus Burtă că venea cu banii în mână și angajații îl așteptau la ușă, ca să îi ia banii, pentru că juca sume mari de bani. Eu i-am făcut observație acestuia să nu mai vorbească urât. Am recunoscut despre cine este vorba pentru că procurorul Cristea umbla neglijent îmbrăcat”, a povestit șoferul Răducan.

“I-ați spus lui Cristea despre această discuție?”, a întrebat judecătoarea Iancu. “Nu, mi-a fost rușine să-i spun. L-am informat pe procurorul șef Adrian Glugă, care mi-a spus că știa. Cred că i-am spus, dar nu îmi mai aduc aminte, dar dacă așa am spus la SIIJ, atunci așa a fost…”, a răspuns încurcat martorul. “Despre faptul că împrumuta sume de bani de la colegi, am aflat din auzite. Am auzit că și procurorul șef, Glugă și grefiera șefă Popescu i-au dat bani cu împrumut, dar știu numai din auzite”, a răspuns Răducan întrebărilor instanței.

Banii și alte valori provenite din percheziții, ajungeau la București printr-un șofer

“Știați dacă procurorul Cristea amaneta bijuterii sau bunuri?”, a continuat interogatoriul instanței. “Acum, în urmă, când m-au întrebat cei de la SIIJ. Dar eu nu am cunoștință”, a răspuns șoferul. A urmat o nouă serie de întrebări despre cum se transferau banii și alte bunuri confiscate. Șoferul a explicat că ducea aceste valori la sediul central al DIICOT de la București. “Valorile le primeam numai de la grefierul șef, în baza unui proces verbal. Nu îmi dădea procurorul, direct. Pe procesul verbal semna și procurorul de caz, dar plicurile le primeam numai de la grefiera șefă, Popescu. Predarea la București se făcea tot pe proces verbal (…)

Procurorul Cristea nu avea cum să-mi dea bunuri sau bani direct, el le dădea la grefiera șefă și acesta mi le dădea să le duc la București. El nu putea să zică, ia banii colea și du-i. Grefierul șef îmi dădea ce primea de la domnul Flavius și de la alți procurori, pe bază de proces verbal și eu duceam la București. Eu număram tot ce primeam înainte de a semna procesul verbal. Și la București se numărau banii, când îi predam”, a explicat martorul.

Abia de curând DIICOT a deschis un cont în bacă pentru banii confiscați, dar numai pentru lei, valuta merge tot cu mașina la București

Martorul a mai povestit că pe vremea aceea banii confiscați erau duși direct la București, la sediul central al DIICOT. Abia acum, de câțiva ani, banii se depun la bancă, dar numai leii, de când DIICOT are un card pentru așa ceva. “Valuta se duce și acum la București, chiar acum câteva zile am dus niște valută”, a spus Răducan.

Fostul procuror Cristea a adresat o întrebare martorului. “V-a spus ceva că procurorul care juca la păcănele era îmbrăcat prost. Cum adică, avea haine second hand, murdare, rupte, sau cum?”, a întrebat acesta.

“Se respinge întrebarea. Vrea să spună că nu el era procurorul care mergea la sala de jocuri. Se respinge, întrucât vizează percepția martorului!”, a intervenit judecătoarea Hermina Iancu.

Au mai dispărut și în alte cazuri bani de la DIICOT Craiova, dar apăreau mai târziu în alte birouri

Fostul procuror Cristea i-a mai adresat o întrebare martorului Răducan: “Își mai amintește, în urmă cu câțiva ani, când după o percheziție, a dispărut o mare sumă de bani, când procurorul de caz era Liviu Bălan. A lăsat banii într-o cutie de carte din birou și după aceea banii nu au mă fost de găsit câteva zile?”. M-am întors spre inculpat și l-am întrebat în șoaptă ce s-a întâmplat cu banii. “Au apărut după două săptămâni dar într-un alt loc”, mi-a răspuns fostul procuror.

Președinta completului de judecată a anunțat încă 5 martori pentru audiere la termenul viitor, care va fi pe data de 20 Octombrie la ora 12.00. Ar fi vrut să pună un termen mai devreme, însă depinde și de trenul cu care ajunge Flavius Cristea.

“Ați ajuns bine azi? Da, doamna președinte, a întârziat trenul doar 15 minute, dar data trecută a întârziat o oră jumate”, i-a răspuns Cristea.

După acest moment, ședința de judecată s-a încheiat. Am încercat să discut cu Flavius Cristea, așa cum am făcut-o data trecută, însă m-a refuzat. În schimb mi-a promis că vom discuta mai multe după terminarea procesului.