Exclusiv. Cine a fost mai întâi, jurnalistul sau politicianul?! Silviu Mănăstire:„În presă nu m-aș mai întoarce.” – Video

„Domnul Lucian Bode mi-a făcut propunerea înainte să fie secretar general al partidului. Am discutat așa, tangențial, anul trecut, iar mai departe când am luat decizia să intru în PNL, am primit din partea lui că era deja secretarul general al partidului, din partea lui am primit propunerea de a fi secretar general adjunct, pentru că este atributul secretarului general să-și aleagă echipa de colaboratori.”, a declarat fostul jurnalist care susține că nu i-a favorizat pe liberali în timpul emisiunilor televizate.

„Zece ani de presă scrisă, zece ani de televiziune, 2012- 2022, cred că e suficient, ajunge. (…) Liberal sunt, fac presă de la 19 ani, am muncit la stat timp de 60 de zile, în 2012, când am avut o funcție de consilier (n.r. consilierul ministrului Lucian Bode), când a fost guvernul Mihai Ungureanu. (…)Zic unii că i-am dezamăgit, dar dacă te uiți în spate, nu cred că am fost foarte comod, inclusiv cu guvernarea PNL, dacă suntem obiectivi.”, a declarat Silviu Mănăstire.

Numit „din oficiu” la Transelectrica?!

„12 ore?! Când se eliberează o poziție într-un Consiliu de Administrație, ministrul semnează și face propuneri. Punctual, în chestiunea cu Transelectrica nu mi-am dat acordul și a fost o numire by default. Și a doua zi m-am dus și mi-am dat demisia.”, a motivat secretarul general adjunct PNL, care nu crede că se va mai întoarce în presă după această aventură politică.

„Dacă, să spunem, că nu e locul meu în politică peste x ani, aș face consultanță politică. Dar în presă nu m-aș mai întoarce.”, a subliniat Silviu Mănăstire.