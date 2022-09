Vorbe grele în Parlament. Adrian Solomon, calomnii la adresa Violetei Alexandru: „Las’ că ştiu eu cum îl pupai pe piticul Boc”

Deputatul Violeta Alexandru a declarat că a fost agresată verbal de deputatul PSD Adrian Solomon, cel care este și președinte al Comisiei de Muncă a Camerei Deputaților.

Violeta Alexandru, jignită de deputatul PSD Adrian Solomon

„Las’ că ştiu eu cum îl pupai pe piticul Boc în … Ştiu eu cum îl ţineai în braţe pe piticul urât. Aşa a ţinut-o Adrian Solomon/PSD după câteva minute de la începerea dezbaterii din Comisia de muncă pe proiectul meu privind valorificarea la pensie a tuturor veniturilor brute, respectiv a drepturilor până la ultima zi (indiferent că a fost an complet sau o parte) în care o persoană a lucrat în grupă specială/deosebită. Îmi e jenă să reproduc tot ceea ce spunea. Din senin. Pentru că îmi apăram proiectul. Părea că trece printr-o criză, amestecând, neinteligibil, frustrările sale de acum 10 ani din politică. Fără legătură cu şedinţa, fără legătură cu realitatea, eu intrând în politică de curând.

Doar debit verbal, tipic PSD, ca să te facă să renunţi la ceea ce încerci să faci. Stilul acela de politician care face circ, lui i se cuvine să spună, minute în şir, tot ceea ce îi trece prin cap, fără un minimum respect pentru interlocutor, fără nicio legătură cu fondul discuţiei, tu nu ai dreptul să ceri ca dezbaterea unui proiect să se concentreze pe argumente pro/contra. Primele două articole trecuseră, după care a început circul. La un moment dat, am insistat să îmi spună dacă într-adevăr nu susţine ca oamenii să îşi poată valorifica sporurile cu caracter nepermanent/cele din acord global. Răspunsul a fost: Nu susţin. Mă uitam la rânjetul lui şi mă gândeam la miile de oameni care stau pe holurile tribunalelor doar pentru acest drept”, a mai spus fostul ministru al Muncii.

Deputatul PSD Adrian Solomon nu este la prima abatere de acest gen

În anul 2012, la sfârșitul primului său mandat în funcția de deputat, Adrian Solomon l-a amenințat cu moartea pe premierul în exercițiu de la acea vreme, Mihai Răzvan Ungureanu, parlamentarul PSD spunând atunci că premierul va avea aceeași soartă ca cea a politicianului italian Aldo Moro, răpit şi mai apoi ucis în 1978.

„Se-aude că domnul Mihai Răzvan Ungureanu ar vrea să vină pe 1 Mai. Eu îi transmit public, că sigur are urechi care s-audă, că dacă are nesimţirea, că tupeu are cât cuprinde, să vină în Bârlad şi să nu anunţe autorităţile, să nu oprească la Primărie să afle ce-i doare pe bârlădeni de la primarul municipiului Bârlad, va avea nu soarta lui Tăriceanu, ci soarta lui Aldo Moro. Şi asta nu-i o ameninţare, e o asigurare, domnul prim-ministru. Să vii tu în Bârlad şi să nu te opreşti pe la Primărie, să n-ai bunul simţ să suni la primărie înainte că vii”, a spus atunci Adrian Solomon, supărat pe premierul Ungureanu.

Adrian Solomon, autodeclarat un „comunist luminat”

Mai târziu, în 2014, Adrian Solomon a surprins opinia publică declarând că este un „PSD-ist adevărat”, cu structură interioară „socialistă”.

„Sunt un PSD-ist adevărat și nu mă dezic de calitatea mea de membru de partid și nici de structura mea socialistă și chiar, de multe ori, comunistă. Cine are ceva de comentat să vină să contraargumenteze.

Sunt un comunist, dar un comunist luminat, ca să ne înțelegem, adică un comunism care acceptă armonia socială și nu mai are programul săul politic – lupta de clasă”, a spus Adrian Solomon în 2014, actualmente membru al Camerei Deputaților României și chiar șef al Comisiei de Muncă, conform Ziare.com.