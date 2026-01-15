Exclusiv. Atenție la țepe cu vacanțe, a început iar sezonul

Cei care se gândesc să își cumpere vacanțe este bine să verifice de 10 ori înainte să dea bani. Mai mulți turiști care au fost țepuiți cu mii de euro, avertizează legat acest aspect.

Mai mulți turiști acuză o companie de travel că le-a provocat daune de mii de euro. ”Îți iau banii, după aceea nimic-nu bilete de avion, nu voucher de cazare. M-au țepuit cu 4400 euro, și mai sunt sute de oameni care au pățit-o”, a scris unul dintre turiștii acuzatori pe o pagină de socializare.

Iar la postarea lui au fost zeci de replici. ”Au licența anulată de minister, dar continuă să înșele oamenii”, a scris o altă persoană care a verificat pe site-ulMinisterului Turismului acest aspect.

”Confirm, avem o țeapă de 4000 euro pentru Mykonos, doar promisiunea că o să primim banii înapoi”, a mai spus altcineva. ”Nici eu nu recomand. Am plătit o vacanță de 5000 euro, și când am ajuns la hotel, cazarea mea nu era plătită.

În fiecare zi, dânsul mi-o prelungea. Efectiv în fiecare zi la receptie, mi se spunea că va trebui să eliberez camera, pentru că dânsul nu plătea. Ceva rău!”, a scris o altă persoană.

De altfel agenția în cauză a fost chiar și chemată în judecată. Asta pentru că mai mulți turiști au pierdut banii și nu s-au bucurat de nicio vacanță. Dar chiar și așa procedura este greoaie și banii și mai greu de recuperat. ”Și noi am avut o experiență neplăcută cu această agentie.

Am deschis proces împotriva lor, însă în urma grevei magistraților a fost amânat. Așteptăm să primim răspuns de la avocat cu noile termene”, a mai spus un alt pățit. Specialiștii spun că înainte de o astfel de achiziție să verificați dacă agenția în cauză este una credibilă. Dacă vă gândiți să economisiți câteva sute de euro este posibil să pierdeți toată suma.