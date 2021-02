Diana Șoșoacă, fostă membră a AUR, a participat, astăzi, protestul spontan ce a avut loc la Ministerul Justiției. Acolo unde mai mulți oameni au ieșit în stradă pentru a-și striga nemulțumirea. Legată de intenția de desființare a Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ).

Nici nu a ajuns bine la locul cu pricina, că senatoarea Diana Șoșoacă a și fost luată la întrebări de jandarmii masați să asigure ordinea la evenimentul respectiv. Problema a fost legată, bineînțeles, de faptul că avocata nu purta mască. După ce a încheiat confruntarea cu oamenii legii, Șoșoacă a explicat că a primit o recomandare.

„Mi-au recomandat să port mască, eu nu vreau să port. Le-am spus că am mintea mea și analizez ceea ce se întâmplă în jur. E o pandemie falsă. Stați în casă să vă salvați viețile, nu știu ce mai salvați, că țara e în cădere liberă”. A explicat Diana Șoșoacă și ce a discutat cu jandarmii, și de ce nu vrea să se conformeze și să poarte mască.

Diana Șoșoacă, dată afară de colegii din AUR. Jandarmii au luat-o la întrebări

Diana Șoșoacă a afirmat, azi, că nu va mai face parte din niciun partid. „Exclusă am fost la televizor pentru că în fapt eu nu am primit nicio decizie în acest sens. Nu poți să te alături partidelor contra cărora ai luptat. Atunci când promiți ceva oamenilor trebuie să te ții de cuvânt. Nu poți să ai derapaje. Poți să ai greșeli dar îți ceri scuze, mergând pe linia dreaptă.” a afirmat Șoșoacă la Antena 3.

În ceea ce privește protestul de joi, avocata a spus: „Mi s-a părut corect să vin alături de ei în condițiile în care nici eu nu sunt de acord cu desființarea SIJ-ului. Nu avem o lege a răspunderii magistraților. Este singură entitate care mai lucrează și cercetează tot ce înseamnă derapaje de la justiție și probabil că îi deranjează.”

Diana Șoșoacă a fost exclusă, miercuri, din AUR. Pentru că nimeni din partid nu reușea să se mai înțeleagă cu senatoarea. Domnia sa a refuzat sistematic să acționeze, atât în parlament, cât și în spațiul public, în conformitate cu strategia grupului senatorial AUR, precum și cu deciziile conducerii partidului. De la data prezentului comunicat, doamna senator Diana Șoșoacă Ivanovici își exercită mandatul în afara grupului senatorial al AUR.” A fost anunțul făcut de Biroul Național al AUR.

Răspunsul lui Dan Tănasă

„Prin modul în care doamna Șoșoacă a înțeles să se comporte ca demnitar al statului și ca parlamentar AUR, doamna Șoșoacă s-a poziționat în afara grupului parlamentar AUR. Eu personal am fost șocat când am văzut-o la petrecerea cu lăutari, cu live pe Facebook, am fost șocat.” A spus Dan Tănasă, deputat AUR.