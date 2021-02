Apoi a mai fost o problema cand am oprit mafia adopţiilor. Am oprit 5 copii de la adopţii ilegale. Foarte multă lume m-a ameninţat. Dintre colegii mei nu. Doar au mustăcit şi au spus că trebuie să înţeleg că aşa este politica.

Diana Şoşoacă: Eu pe Târziu şi pe Lavric nu i-am văzut niciodată în campania electorală

Diana Şoşoacă: „Ei niciodată nu m-au considerat AUR, pentru că eram venită de la Partidul Neamul Romanesc. Pe ei i-a deranjat că am păstrat aceeaşi linie. Domnul Tarziu chiar mi-a zis că nu mai suntem în campanie şi ar trebui să fim un partid serios.

În afară de George Simion si cu mine, nimeni nu a fost pe aceeaşi linie. El mi-a spus la tefelon să nu fac vreun pas greşit. Dar i-am spus că nu pot sta într-un loc unde mi se pune botniţa. Cand eu am militat toată viaţa pentru libertatea de expresie”.

„Eu sunt în Neamul Românesc, pe persoană fizică, nu mă pot asocia niciunui partid. Am crezut că si alţii luptă cu mine. Mai bine să fiu singură. La mine campania electorală e de vreo 20 de ani”.

Nu am avut nicio ceartă cu George, am vorbit, ne-am întâlnit, nu am ce să-i reproşez

Şi continuă: „Eu nu am fost niciodată simpatizantă rezist, eu am ţinut cu adevarul. Nu am fost niciodată cu doamna Kovesi, dar a făcut şi bine şi vă spun ce. Când ea era la putere în instanţe se puteau câştiga dosare impotriva statului care acum nu s-ar mai putea câştiga. A fost singurul lucru pe care l-am apreciat la dânsa. Foarte multe din acele postări sunt fake, făcute în photoshop, nu-mi apartin vorbele alea. E foarte posibil ca acele postari să fi pregatit momentul de azi, pentru că ni s-a spus mereu să avem o atitudine umilă faţă de conducatori. Conducătorul meu este doar Dumnezeu, iar pe locul doi poporul român.

Evident ca exclud asocierea cu PSD, USR, PNL, UDMR şi a tuturor mizeriilor de acolo, împotriva cărora eu am luptat toată viaţa. Eu nu am ce decizie să atac, pentru ca deocamdata nu am primit nicio decizie”, a spus Diana Şoşoacă la România TV.