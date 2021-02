AUR a exclus doi parlamentari.

Din 47 de parlamentari AUR, au mai rămas 45. 13 senatori și 32 de deputați. “I-a făcut pe senatori, „criminali” pentru că a depășit timpul pentru discurs”

“Îmi pare rău dar a fost prea mult. Astăzi, Diana și-a ieșit din fire în plenul Senatului. Pentru că a depășit timpul alocat discursului și i s-a atras atenția a țipat , s-a certat cu președintele de ședință și i-a făcut pe toți cei din sală, criminali. Oricâtă bunăvoință am avut pentru ea, am încercat să o pun în valoare, avea funcție de secretar în grupul nostru din Senat, era președintă de Comisie Senatorială, a fost prea mult. O prețuiesc pentru calitățile ei, este un avocat bun. Am vrut să fac, să facem echipă cu ea, dar azi s-a umplut paharul”, ne-a descris co-președintele AUR, Claudiu Tîrziu, motivele care au stat la baza excluderii Dianei Șoșoacă din partid.

După ședința de plen, unde fosta senatoare AUR a produs scandal, Tîrziu a invitat-o pe Șoșoacă în biroul său. Propunerea de excludere a venit din partea scriitorului Sorin Lavric, senator al AUR. Cei doi l-au informat și pe al doilea co-președinte al partidului, George Simion despre decizia lor, iar acesta a fost de acord.

Diana Șoșoacă : „Misiginism sau politically correct?”. AUR a exclus doi parlamentari

Când a fost informată de colegii despre decizia luată, Diana Șoșoacă a plecat nervoasă din biroul lui Claudiu Tîrziu. “Culmea este că și reprezentantul AUR în Biroul Permanent, senatorul Sorin Lavric, a solicitat să mi se închidă microfonul! Misoginism sau “politically correct”?” a comentat supărată fosta senatoare a AUR.

Nu este singură. Pleacă de mână cu deputatul Mihai Lasca, exclus și el în seara aceasta

“Excluderea deputatului de Bihor, Mihai Lasca a avut la bază atât faptul că are un dosar penal în derulare, cât și atitudini comportamentale neadecvate”, ne-a precizat Claudiu Tîrziu care a remarcat sec: “Nu mai avem alți colegi cu probleme de comportament. Au fost doar ei doi”.

În urma excluderii din AUR, Diana Șoșoacă își pierde și funcția de președinte a Comisiei de Abuzuri.

Claudiu Târziu: “Nu pleacă nimeni din AUR”. Exclușii fac parte din Partidul Neamul Românesc.

Cei doi excluși fac parte din Partidul Neamul Românesc (PNR), condus de Ninel Peia. AUR este o alianță politică. Șoșoacă și Lasca au intrat pe listele electorale ale AUR în Parlament. În toamna anului electoral 2020, AUR și PNR au semnat un protocol electoral care statua o alianță între cele două formațiuni. Protocol conform căruia, reprezentanții din partea PNR au candidat sub o singură siglă și denumire politică, AUR.

PNR a obținut în urma alegerilor, 5 locuri de parlamentari, 4 deputați și un senator. Dintre ei, PNR mai are 2 deputați. Senatoarea Șoșoacă și deputatul Lasca au fost excluși, iar lui Francisc Tobă, care obținuse un loc de deputat, liderii AUR au cerut conducerii Camerei Deputaților, invalidarea mandatului. În locul lui Tobă va intra în Parlament o reprezentantă a AUR din Brașov.

“Nu cred că din AUR vor pleca parlamentari”, ne-a declarat Claudiu Tîrziu. “Știu că dl. Ninel Peia tot insistă să semnăm un nou protocol. Nu își are rostul. Am refuzat pentru că este o asimetrie între noi și ei. Acum trebuie să ne ocupăm de agenda politică și de cea parlamentară, nu de scandaluri”, a spus co-președintele AUR.

Regretele celor din AUR după Diana Șoșoacă au fost extrem de discrete

Excluderea senatoarei Șoșoacă din AUR a fost comentată și de liderul AUR, Dan Tănasă în aceeași termeni de regret temperat pe care l-a avut și Claudiu Târziu.

“S-au strâns mai multe lucruri. E o decizia luată la capătul unui lung şir de întâmplări în care a transmis că nu e dispusă să respecte cadrul statutar al partidului şi reguli pe care trebuie să le respecte orice demnitar al statului român. Doamna Şoşoacă ştie foarte bine, i s-a comunicat în repetate rânduri că trebuie să respecte un anumit statut, şi statutul de membru al Alianţei pentru Unirea Românilor şi statutul de demnitar al statului român, iar dânsa a fost în permanenţă extrem de refractară la sugestiile care i s-au făcut”, a comentat Dan Tănasă.