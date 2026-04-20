Evaluarea Națională ar putea fi modificată. Schimbările analizate la Ministerul Educației

Evaluarea Națională ar putea fi supusă unor schimbări, în urma consultărilor cu specialiști din Educație, pe fondul criticilor tot mai frecvente privind impactul actualului sistem asupra modului de învățare. Ministrul Educației, Mihai Dimian, a atras atenția asupra faptului că elevii sunt concentrați în mod excesiv pe note, ceea ce, în opinia sa, reduce motivația reală pentru studiu.

Potrivit ministrului, accentul tot mai mare pus pe examene a schimbat modul în care elevii învață, aceștia fiind preocupați în principal de rezultate imediate, în detrimentul unei înțelegeri mai profunde și de durată a materiei.

„Principala problemă în învăţământul românesc este legată de motivaţia elevilor pentru studiu, pare că am transformat această motivaţie în motivaţia pentru nota pe care o obţin la Evaluarea Naţională sau Bacalaureat”, a declarat Mihai Dimian.

Un alt aspect semnalat este diferența de importanță acordată materiilor, în funcție de includerea lor în examenele naționale. În opinia oficialului, disciplinele care nu sunt evaluate direct la examene sunt adesea neglijate, deși au un rol important în formarea elevilor pe termen lung.

„Dacă ne uităm după absolvire, observăm că ele ne ajută foarte mult şi ar trebui să reuşim să prezentăm mai mult aceste avantaje ale celorlalte discipline, astfel încât elevii şi părinţii dumnealor să nu se focalizeze doar pe discipline care se află la un examen, fie că vorbim de Evaluare Naţională, fie că vorbim de Bacalaureat”, a precizat ministrul.

Oficialul din Educație consideră că o eventuală reformă nu trebuie să vizeze doar schimbări tehnice ale examenelor, ci și o schimbare de mentalitate în rândul elevilor și părinților. În acest sens, este luată în calcul și diversificarea disciplinelor incluse în Evaluarea Națională, ca posibil instrument de echilibrare a sistemului.

„În afară de această schimbare de mentalitate generală, pe care sper să o provocăm împreună, sigur că, uneori, ajută şi aceste instrumente suplimentare, cum ar fi diversificarea disciplinelor de la Evaluarea Naţională. Împreună cu specialiştii, sigur că se va ajunge la o concluzie. Şi în privinţa părinţilor, să gândească să nu împingă elevii doar către disciplinele care se examinează”, a explicat Mihai Dimian.

Ministrul Educației a explicat că orice modificare va fi luată doar în urma consultărilor cu experți și a unei analize detaliate a impactului. De asemenea, el a atras atenția că examenele naționale au un rol important în conturarea parcursului educațional și profesional al elevilor, însă sistemul actual necesită o evaluare atentă pentru a fi adaptat realităților din prezent.

Pentru elevii de clasa a VIII-a, Evaluarea Națională din 2026 va debuta pe 22 iunie, când este programată proba la Limba și literatura română. Două zile mai târziu, pe 24 iunie, elevii vor susține proba la Matematică, iar pe 26 iunie este programată proba la Limba și literatura maternă. Rezultatele inițiale urmează să fie afișate pe 1 iulie 2026.

Procesul de admitere la liceu va continua în luna iulie. Pe 4 mai 2026, inspectoratele școlare vor publica broșurile de admitere, documente care vor include informații despre locurile disponibile, specializările și mediile de admitere din anul anterior.

Între 13 și 20 iulie 2026, elevii și părinții vor completa opțiunile pentru liceu, urmând ca pe 22 iulie să fie realizată repartizarea computerizată. Depunerea dosarelor va avea loc în perioada 23–28 iulie, iar o a doua etapă de repartizare este programată să înceapă pe 31 iulie 2026.