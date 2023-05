Eurovision 2023. Suedia este marea câştigătoare a ediţiei din acest an. Republica Moldova s-a clasat pe locul 18

Voturile oferite de țările participante la Eurovision au clasat Suedia pe prima poziție (340p), iar din partea publicului a primit nu mai puțin de 243 de puncte. Din nefericire pentru Finlanda, cu toate că a fost preferata publicului (376p), nu a reușit să câștige (526p) . Loreen cu piesa „Tattoo” a reușit să devină marea câștigătoare a Eurovision 2023 cu 583p. Și de această dată previziunile caselor de pariuri s-au adeverit și Suedia este noua câștigătoare a concursului european.

Surprinzător pentru mulți fani ai show-ului a fost faptul că Marea Britanie, țara gazdă în locul Ucrainei (câștigătoarea Eurovision 2022), s-a clasat pe penultimul loc (24p). Clasamentul Eurovision 2023 a fost închid de Germania (18p)

Lorine Zineb Nora Talhaoui, cunoscută mai bine după numele ei de scenă, Loreen, este o cântăreață și producătoare suedeză de muzică pop. Loreen a reprezentat Suedia la Eurovision 2012, care a avut loc în Baku, Azerbaidjan, cu piesa „Euphoria” și a obținut locul I, cu 372 de puncte.

Clasament Eurovision 2023

Voturile publicului în finala Eurovision 2023

Menționăm că publicul nu au putut vota pentru țara în care se află, potrivit regulamentului.

Germania: 15p

Croația: 112p

Polonia: 81p

Serbia: 16p

Marea Britanie: 9p

Albania: 50p

Moldova: 76p

Slovenia: 45p

Portugalia: 16p

Norvegia: 216p

Franța: 50p

Ucraina: 189p

Elveția: 31p

Cipru: 58p

Armenia: 53p

Lituania: 46p

Republica Cehă: 35p

Spania: 5p

Austria: 16p

Belgia: 55p

Australia: 21p

Estonia: 22p

Finlanda: 376p

Italia: 174p

Israel: 185p

Suedia: 243p

Cum a votat fiecare țară. Cine a primit 12 puncte

Țările acordă un set de puncte (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12) celorlalți participanți, 12 puncte primind favoritul. Punctele din partea țărilor reprezintă doar 50% din scorul final.

Suedia a obținut un total de 340 de puncte din partea țărilor. Israel, locul doi în acest clasament, cu un total de 177, iar Italia a urmat-o cu 176. Republica Moldova a primit 20 de puncte în total din partea țărilor participante.

Ucraina: 12 p- Suedia

Italia: 12p- Israel

Lituania: 12p- Estonia

Țările de Jos: 12p- Suedia

Malta: 12p- Suedia

Republica Moldova: 12p- Suedia

Irlanda: 12p – Suedia

San Marino: 12p- Italia

Azerbaijan: 12p- Israel

Austria: 12p- Italia

Franța: 12p- Israel

Finlanda: 12p- Suedia

Belgia: 12p- Austria

Germania: 12p- Suedia

Portugalia: 12p- Australia

Croația: 12p- Italia

Estonia: 12p- Suedia

Armenia: 12p- Israel

Polonia: 12p- Israel

România: 12p- Italia

Islanda: 12p- Australia

Serbia: 12p- Slovenia

Cipru: 12p- Suedia

Norvegia: 12p- Finlanda

Elveția: 12p- Republica Cehă

Australia: 12p- Belgia

Danemarca: 12p- Suedia

Spania: 12p- Suedia

Israel: 12p- Suedia

Suedia: 12p- Finlanda

Georgia: 12p- Belgia

Republica Cehă: 12p- Ucraina

Slovenia: 12p- Italia

Grecia: 12p- Belgia

Albania: 12p- Suedia

Lituania: 12p- Suedia

Marea Britanie: 12p- Suedia

Pasha Parfeni, reprezentantul Moldovei în finala Eurovision 2023

Din păcate reprezentantul României, Theodor Andrei, nu a trecut de semifinală. Însă, țara vecină a fost reprezentată cu succes de Pasha Parfeni cu melodia „Soarele și luna”.

Pasha Parfeni, pe numele său real Pavel Parfeni, a fost membru al formației SunStroke Project. Acesta a mai participat la Eurovision în anul 2012 cu piesa „Lăutar”.

BBC nu i-a oferit foarte multe șanse de câștig reprezentantului Moldovei: „Republica Moldova, reprezentată de Pasha Parfeni cu „Soarele şi luna” s-ar califica pentru jumătatea inferioară a clasamentului. „Din punct de vedere liric, este un cântec de nuntă infuzat cu imagini ale naturii simbolizând armonia dintre cei doi tineri căsătoriţi. Din punct de vedere muzical, este genul de lucru pe care producătorii din ‘Fast & Furious’ l-ar dubla într-o scenă de club de noapte din Europa de Est”

În anul 2017 Republica Moldova a reușit să obțină cel mai bun rezultat la concursul european, locul 3. Performanța aparține trupei SunStroke Project, formație din care Pasha Parfeni s-a retras în 2010.

Țările finaliste la Eurovision 2023

01 – Austria: Teya & Salena – Who the hell is Egdar?;

02 – Portugalia: Mimicat – Ai Coracao;

03 – Elveția: Remo Forrer – Watergun;

04 – Polonia: Blanka – Solo;

05 – Serbia: Luke Black – Samo mi se spava;

06 – Franța: La Zarra – Evidemment;

07 – Cipru: Andrew Lembrou: Breaks a broken heart;

08 – Spania: Blanca Paloma: Eaea;

09 – Suedia: Loreen – Tattoo;

10 – Albania: Albina & Familja Kelmendi – Duje;

11 – Italia: Marco Mengoni – Due vite;

12 – Estonia: Alika – Bridges;

13 – Finlanda: Kaarija – Cha Cha Cha;

14 – Cehia: Vesna – My sister s crown;

15 – Australia: Voyager – Promise;

16 – Belgia: Gustaph – Because of you;

17 – Armenia: Brunette – Future lover;

18 – Moldova: Pasha Parfeni – Soarele și luna;

19 – Ucraina: TVORCHI – Heart of steel;

20 – Norvegia: Alessandra – Queen of kings;

21 – Germania: Lord of the lost – Blood and glitter;

22 – Lituania: Monika Kinkyte – Stay;

23 – Israel: Noa Kirel – Unicorn;

24 – Slovenia: Joker out – Carpe diem;

25 – Croația: Let 3 – Mama SC!;

26 – Marea Britanie: Mae Muller – I wrote a song.