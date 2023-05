Robert Turcescu: „Știați că TVR are 2500 de angajați si ei au cele mai mari salarii din presa din România?”

„Știați că TVR, primește în fiecare an, direct de la bugetul de stat, 500.000.000 de lei, adica o sută de milioane de euro? Știați că acești din acești bani, 300 de milioane de lei se duc doar pe plata salariilor și a sporurilor angajaților?”, a scris jurnalistul Robert Turcescu pe pagina sa de Facebook.

Totodată, Turcescu reamintește faptul că TVR are 2500 de angajați, plătiți toți regește. „Știați că TVR are 2500 de angajați si ei au cele mai mari salarii din presa din România? În medie (salarii plus sporuri) un angajat tvr ridică 2000 de euro pe lună”, dezvăluie Robert Turcescu.

Reporterii și cameramanii au sporuri de ieșit pe teren

”Știați că la TVR, reporterii, cameramanii, producătorii si cei de la carele de transmisiuni iau un spor de 15% la salariu pentru că… ies pe teren? Asta deși în fișa postului pentru care iau salarii, e prevăzut, evident, că au OBLIGAȚIA de a ieși pe teren?”, mai spune Turcescu. Potrivit acestuia, în TVR sunt angajați 75 de directori. De asemenea, Televiziunea Română, pe lângă angajați mai are și câteva sute de colaboratori.

„Știați că Guvernul Ciucă se vaită că nu mai are bani și că trebuie făcute ajustări bugetare?”, a conchis jurnalistul Robert Turcescu.

Dezastru la Eurovision

Televiziunea Română este cea care organizează, an de an, selecția și participarea României la concursul Eurovision. De câțiva ani, ne-am obișnuit deja să vedem tot felul de concurenți necunoscuți, cu prestații slabe. La fel a fost considerată și prestația lui Theodor Andrei, care s-a deplasat la Liverpool, în Marea Britanie, și nu a reușit să intre în finala Eurovision, care va avea loc mâine seară. Finala Eurovision va fi transmisă live, la TVR.

Televiziunea Română este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993. Anul acesta nu și-a justificat încă toate cheltuielile pentru Eurovision, însă dacă ne uităm la anii trecuți, acestea sunt de cel puțin 200.000 de euro. Din aceștia, aproximativ 150.000 de euro este taxa de participare, iar circa 50.000 de euro sunt cheltuieli legate de deplasarea delegației României la Eurovision. Pe lângă aceste sume mai adăugăm și cheltuielile pentru preselecții.