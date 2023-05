Theodor Andrei, apariție inedită pe scena Eurovision 2023. Cum poate fi votat reprezentantul României în a doua semifinală

Tema din materialul de prezentare al artistului Theodor Andrei a fost „Statui”. Tânărul a intrat pe scenă singur, inițial cântând la chitară așezat pe un scaun. Ulterior coregrafia a fost completată de o tânără dansatoare.

Cum poate fi votat Theodor Andrei, reprezentantul României la Eurovision 2023

Conform regulamentului concursului, românii din țară nu îl pot vota pe Theodor Andrei. Însă, diaspora o poate face prin SMS la numărul 1399 (număr cu tarif special: 1,00 Euro+TVA/ SMS primit plus 0,05 Euro+TVA/ SMS trimis)

Pagina de Facebook Eurovision România subliniază faptul că se poate vota „din Danemarca, Armenia, Estonia, Belgia, Cipru, Islanda, Grecia, Polonia, Slovenia, Georgia, San Marino, Austria, Albania, Lituania, Australia, Marea Britanie, Ucraina și Spania. Voturile voastre pot aduce România în Marea Finală de sâmbătă, 13 mai a.c. Fanii din țările neparticipante la Eurovision 2023 pot să voteze pe platforma www.esc.vote”

Semifinaliștii Eurovision 2023 – Semifinala 2

Armenia – Brunette – „Future Lover” Cipru – Andrew Lambrou – „Break a Broken Heart” România – Theodor Andrei -„D.G.T. (Off and on)” Danemarca – Reiley Breaking – „My Heart” Belgia – Gustaph – „Because of You” Islanda – Diljá – „Power” Grecia – Victor Vernicos – „What They Say” Estonia – Alika – „Bridges” Albania – Albina și Familja Kelmendi – „Duje” Australia – Voyager – „Promise” Austria – Teya & Salena – „Who The Hell Is Edgar?” Lituania – Monika Linkytė – „Stay” San Marino – Piqued Jacks – „Like an Animal” Slovenia – Joker Out – „Carpe diem” Georgia – Iru Khechanovi – „Echo” Polonia – Blanka – „Solo”

Ce șanse are Theodor Andrei să ajungă în finala Eurovision 2023

Cu toate că tânărul Theodor Andrei a plecat în Marea Britanie încrezător în propriile forțe, BBC nu-i acordă prea multe șanse. Potrivit unei analize realizată de cea mai mare companie de televiziune din lume, România, reprezentată de Theodor Andrei cu piesa „D.G.T. (Off an On)”, nu are șanse să se califice în marea finală.

Tot BBC consideră că marea favorită din acest an, atât conform analizei, cât și la casele de pariuri, este Loreen, reprezentanta Suediei. Aceasta este și câștigătoare Eurovision 2012. Concurență lui Loreen, potrivit aceleiași surse, îi face La Zarra, reprezentanta Franței.