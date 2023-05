Finala Eurovision 2023. Marile favorite la casele de pariuri. Ce șanse are Moldova

Finala Eurovision 2023 o să înceapă la ora 22:00 și mare țară câștigătoare a acestui an va fi anunțată după miezul nopții. Emisiunea va fi transmisă live și pe pagina oficială de YouTube a concursului.

BBC a realizat o analiză a celei de-a 67-a ediție a concursului european. Menționăm faptul că Ucraina a câștigat ediția Eurovision 2022, însă din cauza războiului nu a putut organiza ediția din acest an.

Finala Eurovision 2023. Ce șanse are Republica Moldova să câștige ediția din acest an a concursului european

Din păcate reprezentantul României, Theodor Andrei, nu a trecut de semifinală. Însă, țara vecină este reprezentată cu succes de Pasha Parfeni cu melodia „Soarele și luna”.

Pasha Parfeni, pe numele său real Pavel Parfeni, a fost membru al formației SunStroke Project. Acesta a mai participat la Eurovision în anul 2012 cu piesa „Lăutar”.

Din păcate BBC nu-i oferă foarte multe șanse reprezentantului Moldovei: „Republica Moldova, reprezentată de Pasha Parfeni cu „Soarele şi luna” s-ar califica pentru jumătatea inferioară a clasamentului. „Din punct de vedere liric, este un cântec de nuntă infuzat cu imagini ale naturii simbolizând armonia dintre cei doi tineri căsătoriţi. Din punct de vedere muzical, este genul de lucru pe care producătorii din ‘Fast & Furious’ l-ar dubla într-o scenă de club de noapte din Europa de Est”

În anul 2017 Republica Moldova a reușit să obțină cel mai bun rezultat la concursul european, locul 3. Performanța aparține trupei SunStroke Project, formație din care Pasha Parfeni s-a retras în 2010.

Care sunt marile favorite

Potrivit caselor de pariuri, dar și analizei BBC, Suedia și Finlanda sunt marile favorite. Loreen, reprezentanta Finlandei, a câștigat Eurovision 2o12, iar în acest an are șanse 52% să se bucure iar de marele premiu. De cealaltă parte, piesa „Cha Cha Cha” este a doua favorită, cu 22% șanse de câștig.

Următoarele țări în clasament sunt: Ucraina Israel și Norvegia. La coada clasamentului, potrivit caselor de pariuri, se află Portugalia și Albania.

Țările finaliste la Eurovision 2023

01 – Austria: Teya & Salena – Who the hell is Egdar?;

02 – Portugalia: Mimicat – Ai Coracao;

03 – Elveția: Remo Forrer – Watergun;

04 – Polonia: Blanka – Solo;

05 – Serbia: Luke Black – Samo mi se spava;

06 – Franța: La Zarra – Evidemment;

07 – Cipru: Andrew Lembrou: Breaks a broken heart;

08 – Spania: Blanca Paloma: Eaea;

09 – Suedia: Loreen – Tattoo;

10 – Albania: Albina & Familja Kelmendi – Duje;

11 – Italia: Marco Mengoni – Due vite;

12 – Estonia: Alika – Bridges;

13 – Finlanda: Kaarija – Cha Cha Cha;

14 – Cehia: Vesna – My sister s crown;

15 – Australia: Voyager – Promise;

16 – Belgia: Gustaph – Because of you;

17 – Armenia: Brunette – Future lover;

18 – Moldova: Pasha Parfeni – Soarele și luna;

19 – Ucraina: TVORCHI – Heart of steel;

20 – Norvegia: Alessandra – Queen of kings;

21 – Germania: Lord of the lost – Blood and glitter;

22 – Lituania: Monika Kinkyte – Stay;

23 – Israel: Noa Kirel – Unicorn;

24 – Slovenia: Joker out – Carpe diem;

25 – Croația: Let 3 – Mama SC!;

26 – Marea Britanie: Mae Muller – I wrote a song.