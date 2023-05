Ce supriză le-a pregătit WRS fanilor. Este vorba despre mai multe melodii clasice, dar și latino

Fostul concurent de la Eurovision, WRS, își lansează primul său album. Fiesta23′ este o colecție de 10 piese clasice și latino. Artistul a pregătit pentru fani tobe, chitare cu ritmuri palpitante, dar și videoclipuri pe măsură.

Fiesta23′ include colaborarea cu Gran Error pentru I Like It’ și piesa One Family’, alte 8 piese ce așteaptă să fie descoperite, un remix special Llámame’ și singurul cântec în limba română al lui WRS, „Simte-mă’, o colaborare cu DOMINO.

Pentru acest album, WRS a colaborat cu DOMINO, Alex Parker și Alexandru Turcu.

„După succesul <> și performance-urile live în fața oamenilor, la cele peste 50 de concerte pe care le-am susținut în Europa în ultimul an, am fost inspirat să scriu un album pe care lumea să danseze și prin care să se simtă atmosfera de festival, vara, libertatea și lipsa de griji. Am scris la acest album pe tot parcursul anului, încă de vara trecută. Fiecare piesă este inspirată atât din experiențele mele personale, cât și gândindu-mă la mesajul pe care vreau să-l transmit către fanii mei: să fie ei înșiși mereu! Albumul conține 10 piese și un remix pentru <>, fiecare având un sound inspirat din muzica de club a anilor 2000”, a spus WRS.

S-a făcut remarcat la concursul Eurovision

WRS s-a făcut remarcat la Eurovision cu piesa „Llamame”. Spania, Germania, Turcia, Italia sau Statele Unite sunt doar câteva dintre țările în care acesta este apreciat. În 2022, artistul a lansat și primul său EP, „Mandala”, ce conține cinci piese, printre care și „Llamame”, piesă ce a fost două săptămâni No. 1 pe radio.

El a câștigat premiul pentru Best Male, în cadrul Elle Media Awards. La scurt timp, WRS a scos piesa „Tu nu vrei”, care a ajuns pe locul #6 în topul căutărilor pe Shazam din România. Melodia Dale’ a ajuns pe #8 în Shazam Bulgaria. O altă melodie cu care și-a impresionat fanii a fost „Gran Error”, potrivit Elle.