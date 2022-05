România a ajuns în finala Eurovision! Artistul, aplaudat la scenă deschisă. „Am plâns foarte tare”

După 3 ediții în care a consemnat eșec după eșec, România s-a calificat în finala concursului Eurovision 2022, cu piesa „Llámame”. Telespectatorii l-au votat prin SMS sau online pe artistul care a reprezentat țara, WRS.

Rivalii României în semifinală au fost: Australia, Georgia, Cipru, Serbia, Finlanda, Azerbaidjan, Sân Marino, Israel, Malta, Muntenegru, Cehia, Polonia, Belgia, Macedonia de Nord, Suedia, Estonia şi Irlanda.

Alți artiști care obținuseră calificarea în finală au fost și reprezentanții Republicii Moldova – formația Zdob și Zdub și Advahov Brothers -, precum și membrii grupului „Kalush Ucraina”, cei mai apreciați cântăreți din competiție.

Piesa celor de la Zdob și Zdub, „Trenulețul”, se axează pe adevărata relație dintre frații de peste cele două maluri ale Prutului. O melodie impresionantă este și cea a ucrainenilor „Stefania”, care este dedicată mamelor prinse în războiul din Ucraina.

Finala concursului european se va ține sâmbătă, 14 mai. Eurovision Song Contest 2022 este găzduită de Italia, a cărui reprezentant, Måneskin, a câștigat anul trecut. Tema ediției este „The sound of beauty”, la Sala Pala Olimpico din Torino.

Țările care au ajuns în finală sunt:

– Finlanda – The Rasmus, „Jezebel”

– Serbia – Konstrakta – „In Corpore Sano”

– Azerbaidjan – Nadir Rustamli – „Fade to Black”

– Australia – Sheldon Riley – „Not The Same”

– Estonia – Stefan – „Hope”

– România – WRS – „Llámame”

– Polonia – Ochman – „River”

– Belgia – Jérémie Makiese – „Miss You”

– Suedia – Cornelia Jakobs – „Hold Me Closer”

– Cehia – We Are Domi – „Lights Off”

– Lituania – Monica Liu – „Sentimentai”

– Elveţia – Marius Bear – „Boys Do Cry”

– Ucraina – Kalush Orchestra – „Stefania”

– Olanda – S10 – „De Diepte”

– Republica Moldova – Zdob şi Zdub & Advahov – „Trenuleţul”

– Portugalia – Maro – „Saudade, Saudade”

– Islanda – Systur – „Með Hækkandi Sól”

– Grecia – Amanda Giorgiadie Tenfjord – „Die Together”

– Norvegia – Subwoolfer – „Give That Wolf a Banana”

– Armenia – Rosa Linn – „Snap”

Mesajul emoționant a lui WRS

Reprezentantul României, WRS, a declarat că are doar cuvinte de laudă la adresa oamenilor care au crezut în el și că este convins că mulți din Diaspora l-au susținut. Artistul a mărturisit că este mai emoționant ca niciodată și că se bucură că a ajuns atât de departe.

„În primul rând, trebuie să mulțumesc românilor de pretutindeni care au votat. Avem români peste tot prin lume. Le e dor de casă. Nu e doar despre mine pe scenă. Îi unesc pe acești oameni din toată lumea, care au votat pentru mine amintindu-și de casa lor.

Am plâns foarte tare când i-am văzut pe niște copii dansând dansurile noastre populare. Pentru mine a fost ceva extrem de emoționant, pentru că și părințîi mei sunt dansatori de muzică populară. M-am gândit că românii au plecat din țară în mai toată lumea ca să o ducă mai bine, iar copiii lor și-au urmat visul de a dansa indiferent de locul unde s-au stabilit. Asta m-a făcut să plâng și să mă emoționez”, a declarat WRS în conferința de presă.