Eurovision 2023. Reprezentantul Republicii Moldova s-a calificat în finală. Țările care merg mai departe după prima semifinală

Semifinalele şi finala Eurovision 2023, care se vor desfășura la M&S Bank Arena sub sloganul „United by Music”, vor fi transmise în direct şi în exclusivitate la TVR 1, TVR Internaţional şi TVR+. 10 dintre cele 15 țări concurente în prima semifinală a ESC 2023 s-au calificat în marea finală.

Aşadar, primele 10 țări care s-au calificat în etapa finală a concursului Eurovision 2023 sunt: Croația, Republica Moldova, Elveția, Finlanda, Cehia, Israel, Portugalia, Suedia, Serbia, Norvegia.

Reprezentantul Republicii Moldova s-a calificat în finală

Reprezentantul din Republica Moldova, Pasha Parfeni, s-a calificat în finala concursului Eurovision Song Contest 2023 cu piesa Soarele și Luna, după prima semifinală de marți seara de la Liverpool. Pavel Parfeni, cunoscut sub numele de scenă Pasha Parfeni.

Pavel Parfeni, cunoscut sub numele de scenă Pasha Parfeni, s-a născut la 30 mai 1986, Orhei, și a fost membru al formației SunStroke Project. Este a doua oară când interpretul reprezintă Republica Moldova la Eurovision, după ce la 11 martie 2012, Pasha Parfeni a câștigat selecția națională pentru Eurovision 2012 cu piesa „Lăutar” și a reprezentat Republica Moldova la Baku.

Cel mai bun rezultat obţinut de Moldova la acest concurs a fost locul 3, în anul 2017, de către trupa SunStroke Project, din care Parfeni s-a retras în 2010, cu melodia „Hey, Mamma!”. A fost cea mai mare performanță obținută de Moldova la acest concurs european.

Ţările care s-au calificat în finală Eurovision 2023 după prima semifinală

1. Croația – Let 3 – Mama ŠČ!

2. Norvegia – Alessandra – Queen Of Kings

3. Portugalia – Mimicat – Ai Coração

4. Serbia – Luke Black – Samo Mi Se Spava

5. Cehia – Vesna – My Sister’s Crown

6. Finlanda – Käärijä – Cha Cha Cha

7. Israel – Noa Kirel – Unicorn

8. Moldova – Pasha Parfeni – Soarele şi Luna

9. Suedia – Loreen – Tattoo

10. Elveția – Remo Forrer – Watergun

Eurovision Song Contest este cea mai importantă competiţie muzicală internaţională organizată de European Broadcasting Union (EBU) – cea mai mare asociaţie din Europa a televiziunilor publice.

Eurovision Song Contest se realizează în fiecare an, începând din 1956. Show-ul este unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume şi este transmis atât în Europa, cât şi în Australia, Asia şi Statele Unite, potrivit tvr.ro