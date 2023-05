Eurovision 2023. Piesa României, criticată în Norvegia. Despre interpret: „La început vrei să stai cu el, apoi îți vine să ceri ceva de băut”

Theodor Andrei, cântărețul care reprezintă țara noastră cu melodia „D.G.T. (Off and On)“, va evolua în cea de-a doua semifinală, joi, când va urca pe scenă cu numărul 3. Piesa României din acest an a fost aspru criticată în emisiunea „Adresse Liverpool“, de la televiziunea publică norvegiană NRK.

Prezentatorii și invitații emisiunii au declarat că artistul român nu are carismă deloc și că piesa este extrem de plictisitoare. Ei au spus că nici dansul nu a fost în sincron și că asta i-a făcut să se enerveze teribil.

„Un aranjament foarte dezordonat, ca și cum te-ai duce în pivniță fără o lanternă. Nici nu știi unde să te uiți“.

„Nu are deloc carismă. Zero dinamism, zero show. E neplăcut să te uiți, chiar doare!“.

„Un show de striptease cu un tip îmbrăcat ca personajul Beetlejuice din film. Apoi mai sunt două doamne care arată a dansatoare de striptease. Și doi băieți care nu au fost niciodată la dans. Pur și simplu se plimbă pe scenă. Nu are sens“.

„La început am fost fericită, pentru că mi s-a părut că arată cool. La început vrei să stai cu el, apoi îți vine să ceri ceva de băut“.

„România e țara în care #metoo s-a dus să moară. Nu putem premia asta, îi dau un punct“.

„Eu îi dau 2 puncte. Nu vă uitați la mine și nu mă întrebați de ce sunt așa de bună. Ar fi prea dureros să-i dau un punct“.

„Eșuează mizerabil să fie sexy. E cea mai proastă combinație între (piesele) «Ghetto Superstar» și «Feelling Good». Eu mă simt prost. Un punct“.

„M-a întărâtat atât de rău… M-a înfuriat. Un punct!“.

„Unde i-au găsit pe oamenii aceia? Nici măcar nu pot dansa în sincron. Îngrozitor“, au spus ei prezenți în emisiune, potrivit Adevărul.

Prima semifinală Eurovision 2023

În această seară, Norvegia, Malta, Serbia, Letonia, Portugalia, Irlanda, Croaţia, Elveţia, Israel, Moldova, Suedia, Azerbaidjan, Cehia, Olanda şi Finlanda vor intra în concursul Eurovision 2023. Reprezentantul României – Theodor Andrei, cu piesa sa „D.G.T. (Off and on) – va intra în concurs joi, în a doua semifinală, din poziţia a treia.

În prima semifinală, în afară de locuitorii ţărilor care intră în competiţie, votează şi fanii Eurovision din Franţa, Germania şi Italia, la care se va adăuga şi votul online dat de Rest of the World. Cei aflaţi în ţări neparticipante la Eurovision 2023 pot vota prin aplicaţia www.esc.vote.