Surprizele pregătite de reprezentantul României la Eurovision în cea de-a doua semifinală. Care sunt șansele să câștige

România va intra în concursul Eurovision în cea de-a doua semifinală, pe poziția a treia. Theodor Andrei, reprezentantul nostru, va concura cu piesa D.G.T. (Off and On). Acesta și-a propus să câștige marele trofeu.

Tânărul de 19 ani a câștigat Finala națională cu melodia lui, care a obținut și cele mai multe voturi din partea publicului. Telespectatorii își pot susține concurentul preferat prin apel telefonic (tarif normal) sau online pe durata interpretării fiecărei piese. Ei vor putea vota pe site-ul oficial TVR, http://www.eurovision.tvr.ro. Pentru a putea susține un concurent, trebuie să te loghezi, apoi apoi să apeși pe butonul „Votează” din dreptul fiecărui participant.

Regulamentul Selecției Naționale la Eurovision 2023 spune că voturile pot fi acordate pe durata interpretării piesei de către fiecare artist, din momentul „Start vot” și până la momentul „Stop vot”, potrivit știritvr.

În finala Selecției Naționale au ajuns 12 concurenți, dar doar Theodor Andrei a câștigat. Aceștia au pregătit următoarele piese:

Deiona – „Call on me”

Andrada Popa – „No time for me”

Ocean Drive – „Take you home”

Amia – „Puppet”

Andrei Duţu – „Statues”

Theodor Andrei – „D.G.T. (Off and on)”

Steven Roho x Gabriella x Formaţia Albatros – „Lele”

Aledaida – „Bla Bla Bla”

Adriana Moraru – „Faralaes”

Maryliss – „Hai vino”

JaxMan (Erin Dăneţ) – „Bad&Cool”

Andreea D Folclor Orchestra – „Periniţa mea”

Finala Eurovision Song Contest 2023

Eurovision Song Contest 2023 va avea loc la Liverpool Arena, în Marea Britanie. În acest an, competiția internațională va fi organizată în numele Ucrainei, din cauza războiului declanșat de Rusia pe teritoriul acestei țări. Cele două semifinale sunt programate pentru 9 și 11 mai. Finala Eurovision 2023 va avea loc pe 13 mai.

România a participat pentru prima dată la competiție în 1993, iar de organizarea Selecției Naționale de la noi din țară se ocupă Televiziunea Română. Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem – Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi – Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu – Atena, 2006).