România va debuta în curând la ediția Eurovision din acest an. Când vor putea vota românii

România va debuta în cea de-a doua semifinală Eurovision din acest an pe data de 11 mai. Voturile publicului din țară vor fi transmise în această semifinală. Toți cei care se află în România pot vota artistul preferat din Semifinala de pe 11 mai prin SMS la numărul 1399 (număr cu tarif special: 1,00 Euro+TVA/SMS primit plus 0,05 Euro+TVA/SMS trimis).

Cetățenii români care se află în țările care participă în cea de-a doua semifinală la Eurovision 2023 îl pot vota pe Theodor Andrei, cu piesa „D.G.T. (Off and on)” pe 11 mai. Indicativul artistului român este trei. Semifinala și finala se vor desfășura la M&S Bank Arena, Marea Britanie, și vor fi transmise în direct pe 9, 11 și 14 mai, începând cu ora 22.00, pe TVR 1, TVR Internaţional şi TVR+.

Ce țări vor participa la ediția Eurovision 2023

În prima semifinală a concursului, care va avea loc pe data de 9 mai, vor concura artiști din 15 țări, Primele cele mai bune zece punctaje obținute doar prin votul publicului se vor califica în Finala Eurovision. Doar telespectatorii din țările participante, dar și din Germania, Franța, Italia și statele din Rest of the World vor putea vota în prima semifinală. Noutatea regulamentului competiției din acest an este votul online al Rest of the Worl. Acest lucru înseamncă că fanii aflați în alte țări neparticipante la Eurovision pot vota prin intermediul unei aplicații.

Reprezentantul României Theodor Andrei va urca pe scena de la Eurovision în cea de-a doua semifinală, care va avea loc pe data de 11 mai, începând cu ora 22.00. În regulamentul concursului se precizează că românii din țară nu îl pot vota pe Thedor Andrei. Acest lucru înseamnă că doar cetățenii români care se află în: Danemarca, Armenia, Estonia, Belgia, Cipru, Islanda, Grecia, Polonia, Slovenia, Georgia, San Marino, Austria, Albania, Lithuania, Australia îl pot susține pe reprezentantul țării noastre. De asemenea, și cei care se află în Spania, Marea Britanie și Ucraina îl pot vota pe Thedor Andrei, potrivit DCNews.ro.