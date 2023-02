Schimbări majore la Eurovision 2023. Cine va decide reprezentantul României

Finala Secției Naționale pentru Eurovision Song Contest 2023 va avea loc sâmbătă seara, pe 11 februarie. 12 concurenți vor evolua în finală, iar unul dintre aceștia va reprezenta România la competiția internațională, care va avea loc la Liverpool.

Ultima fază a Selecției Naționale va începe la ora 21:00 și va fi transmisă în direct și în exclusivitate pe toate canalele Televiziunii Române. Cei care vor să vadă prestația celor 12 finaliști se pot uita pe TVR 1, TVR Internațional, pe platforma TVR+, dar şi pe conturile din rețelele de socializare ale TVR.

În 2023, doar publicul va decide cine va reprezenta România la Eurovision Song Contest. Telespectatorii pot vota în timpul difuzării Selecției Finale prin apel telefonic sau online în timpul prestației. Voturile pot fi acordate și la finalul show-ului, când se va face o recapitulare a tuturor compozițiilor participante la concurs.

Cum poți vota reprezentantul României la Eurovision

Telespectatorii care vor să voteze telefonic, pot folosi numărul afișat pe ecran, pe parcursul prestației, pentru fiecare concurent în parte. După ce s-a apelat numărul respectiv, robotul va transmite un mesaj cu textul „votat”. Automat, piesa respectivă va primi un vot.

În cazul telespectatorilor care preferă să își susțină preferatul online, votul poate fi acordat pe site-ul oficial al Televiziunii Române, http://www.eurovision.tvr.ro. Pentru a susține artistul preferat, telespectatorul trebuie să se logheze, apoi să apese pe butonul „votează” dedicat fiecărui concurent în parte.

Conform Regulamentului competiției ESC 2023, votul publicului va fi exprimat pe durata interpretării piesei de către fiecare artist, din momentul „START VOT” şi până la momentul „STOP VOT”. Telespectatorii își mai pot vota artiștii preferați și în timpul recapitulării de la finalul show-ului TV. Potrivit regulamentului, fiecare persoană poate oferi un singur vor pentru o piesă, însă are posibilitatea să voteze mai mulți artiști. Regulamentul complet al Selecției Naționale este postat pe site-ul oficial al TVR.

Cei 12 concurenți care vor urca pe scenă în faza finală a Selecției Naționale își vor susține prestația în ordinea numerelor atribuite prin tragere la sorți.

Lista celor 12 finaliști ai Selecției Naționale:

Deiona – „Call on me“

Andrada Popa – „No time for me“

Ocean Drive – „Take you home“

Amia – „Puppet“

Andrei Duţu – „Statues“

Theodor Andrei – „D.G.T. (Off and on) “

Steven Roho x Gabriella x Formaţia Albatros – „Lele“

Aledaida – „Bla Bla Bla“

Adriana Moraru – „Faralaes“

Maryliss – „Hai vino“

JaxMan (Erin Dăneţ) – „Bad&Cool“

Andreea D Folclor Orchestra – „Periniţa mea“

Câștigătorul Selecției Naționale va reprezenta România la Eurovision Song Contest, organizată la Liverpool. Semifinalele vor avea loc pe 9 și 11 mai, iar finala este programată pentru 13 mai 2023. România va evolua în a doua zi de semifinale, potrivit tragerii la sorț.