Cine va reprezenta România la Eurovision 2023. Competiția va fi în Marea Britanie

Un juriu de specialiate a ales sâmbătă cele 12 melodii care vor intra în finala națională Eurovision 2023. În total au fost înscrie în competiție 84 de piese. Publicul va fi cel care va alege cine va fi reprezentantul României în marea finală.

Cine sunt finaliștii

Potrivit unui comunicat de presă al TVR, finaliştii Selecţiei Naţionale Eurovision România 2023 sunt: Adriana Moraru – Faralaes; Aledaida – Bla Bla Bla; AMIA – Puppet; Andrada Popa – No time for me; Andreea D Folclor Orchestra – Periniţa mea; Deiona – Call on me; Erin Dăneţ – Bad&cool; Maryliss – Hai Vino; Ocean Drive – Take you home; No Artist – Statues; Steven Roho x Gabriella x Formaţia Albatros – Lele; Theodor Andrei – D.G.T. (Off and on).

Artistul care va reprezenta România la Eurovision va fi ales în 11 februarie în cadrul unui spectacol de va fi transmis live de TVR. Câştigătorul va fi desemnat exclusiv prin votul publicului, fiecare melodie urmând să fie votată pe durata difuzării acesteia.

Țara noastră participă la competiția internațională din 1993. Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem – Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi – Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu – Atena, 2006), potrivit Agerpres.

Marea finală va fi în Anglia

Liverpool va fi gazda concursului Eurovision de anul viitor. Este prima ediție organizată de Marea Britanie în ultimii 25 de ani. Competiția din 2022 a fost câștigat de Ucraina, dar din cauza războiului țara nu poate organiza evenimentul în 2023. Spectacolul va fi în Marea Britanie, în 13 mai, după ce reprezentantul acestei țări a ocupat locul al doilea al concursului de interpretare.

Câștigătorii de anul acesta, ucrainenii de la Kalush Orchestra vor fi pe scena din Liverpool. „A cânta în același loc în care și-au început cariera The Beatles va fi un moment pe care nu îl vom uita niciodată.

Deși suntem triști că evenimentul de anul viitor nu poate avea loc în patria noastră, știm că oamenii din Liverpool vor fi gazde bune“, au anunțat artiștii de la Kalush Orchestra.