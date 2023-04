Eurovision 2023 – Știrea momentului vine din Anglia. Ce șanse are fiecare țară. Vești proaste pentru românul din concurs

Anul acesta, la a 67-a ediție a concursului ESC, participă 37 de ţări. Dintre acestea, doar 31 vor concura în semifinale pentru cele 20 de locuri ale finalei Eurovision. Restul de șase, Ucraina – în calitate de câștigătoare a ediției 2022, împreună cu celelalte așa-numite „5 mari” țări plătitoare participante (Franța, Germania, Italia, Spania și Marea Britanie) nu concurează în semifinale, fiind calificate direct în marea finală din 13 mai 2023.

O parte dintre cele 37 de melodii abordează subiecte despre invazia Rusiei în Ucraina

Eurovision Song Contest este cea mai importantă competiţie muzicală internaţională, organizată de EBU – cea mai mare asociaţie din Europa a televiziunilor publice. European Song Contest (ESC) se desfăşoară în fiecare an, începând din 1956. Show-ul este unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume, fiind transmis atât în Europa, cât şi în Australia, Asia şi Statele Unite.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem – Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi – Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu – Atena, 2006).

Melodiile calificate la European Song Contest (ESC)

Albania: Albina & Familja Kelmendi, va interpreta melodia Duje

Pronostic: la jumătatea inferioară a clasamentului

Armenia: Elen Yeremyan, în vârstă de 21 de ani, cu melodia Future Lover

Pronostic: Top 10

Australia: Voyager – Promise

Pronostic: la mijlocul clasamentului

Austria: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?

Azerbaidjan: TuralTuranX – Tell Me More

Pronostic: Eliminat în prima semifinală

Belgia: Gustaph – Because Of You

Pronostic: la jumătatea inferioară a clasamentului

Croaţia: Let 3 – Mama SC!

Cipru: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart

Pronostic: Risc de a fi eliminat în semifinala doi

Cehia: Vesna – My Sister’s Crown

Pronostic: printre primii 10.

Danemarca: Reiley – Breaking My Heart

Pronostic: Se va lupta să se califice în finală

Estonia: ALIKA – Bridges

Pronostic: În partea de jos al clasamentului.

Finlanda: Käärijä – Cha Cha Cha

Pronostic: Top cinci.

Franţa: La Zarra – Evidemment

Pronostic: potențial câștigător.

Georgia: Iru – Echo

Pronostic: la jumătatea inferioară a clasamentului.

Germania: Lord Of The Lost – Blood & Glitter

Grecia: Victor Vernicos – What They Say

Pronostic: Eliminat în a doua semifinală.

Islanda: Diljá – Power

Irlanda: Wild Youth – We Are One

Israel: Noa Kirel – Unicorn

Italia: Marco Mengoni – Due Vite

Pronostic: la mijlocul clasamentului.

Letonia: Sudden Lights – Aijā

Lituania: Monika Linkyte – Stay

Pronostic: în afara top 10.

Malta: The Busker – Dance (Our Own Party)

Moldova: Pasha Parfeni – Soarele şi Luna

Pronostic: la jumătatea inferioară a clasamentului.

Olanda: Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight

Norvegia: Alessandra – Queen Of Kings

Polonia: Blanka – Solo

Portugalia: Mimicat – Ai Coarcao

România: Theodor Andrei – DGT (Off and On)

Pronostic: Eliminat în semifinală.

Sursa: bbc.com.