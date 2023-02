Șefii Eurovision România, în conflict cu Paula Seling. A plecat val-vârtej de la TVR

Pentru Finala Națională a Selecției Eurovision de pe 11 februarie era stabilit un moment artistic pe care să-l interpreteze Paula Seling. Cu toate astea, artista a refuzat să urce pe scenă, iar șefii TVR nu s-au lăsat până nu au făcut-o să plângă.

Unele surse au declarat că Paula Seling a fost rugată să cânte anumite piese, dar că a refuzat. „Mihai Predescu, manager de proiect și șeful delegaţiei României pentru Eurovision 2023, a fost cel care i-a comunicat Paulei Seling. Artista s-a simțit lezată să aleagă postul, și nu ea. Recitalul n-a mai avut loc”.

„Nu am niciun motiv să vorbesc despre asta. Nu sunt genul de persoană care să spună lucruri… Prefer să nu vorbesc despre ce a fost. Nu mă interesează să discut subiectul. Și nu vreau să vă supărați pe mine. Dacă cei de la Eurovision vor să spună mai multe, e treaba lor. Eu prefer să nu intru în această discuție. A fost o decizie comună acceptată de ambele părți. Acum am alte proiecte și în momentul ăsta prefer să mă ocup de ele”, a mai spus Seling.

Ce spun șefii Eurovision România

Și Camelia Ktistakis, coordonatorul de comunicare al Eurovision România a explicat de la ce a pornit scandalul cu Paula Seling. „Cele două părți nu au căzut de acord asupra condițiilor de colaborare. TVR nu i-a impus doamnei Paula Seling să interpreteze ceva anume. Nu a existat un contract semnat între cele două părți”, a specificat aceasta.

La finalul Selecției Naționale, comentatorul muzical Andrei Partoș a spus că: „TVR a mai bătut un cui în coșciugul divertismentului”, titlul materialului. Și Laurențiu Niculescu, prezentatorul Selecției Naționale, i-a transmis un mesaj dur Televiziunii Române. „Nu aveam ce să caut în seara asta pe scenă în condițiile date. Este o superlecție. Am primit-o”, a scris Niculescu. „La anii pe care îi am în televiziune nu mai e cazul să găsesc subterfugii care să pună într-o lumină favorabilă ce s-a întâmplat. Nimic din ce voi citi în zilele următoare nu se compară cu ce am trăit în seara asta. Ei bine, da. Eu mi-am primit lecțiile”.

