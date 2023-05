Scandal după semifinala Eurovision. Dan Negru: Refuzăm mâna întinsă a Moldovei

Theodor Andrei, reprezentantul României la Eurovision, nu a reușit să se califice în finala competiției care va avea loc duminică, 14 mai. Melodia interpretată de tânărul artist, D.GT., nu a fost pe placul publicului european, iar România nu a strâns suficiente voturi pentru a merge în faza finală a concursului. Tânărul cântăreț a fost cotat cu șanse minime de a se clasa între primii 10 artiști din semifinala sa. Telespectatori români au criticat atât prestația lui Theodor Andrei, cât și scenografia. Internauții români au lăsat sute de comentarii la postările de pe pagina de Facebook a Eurovison România. Inclusiv Televiziunea Română a fost criticată pentru eșecul țării noastre. „Mi-a fost rușine de piesa si interpretarea României. Efectiv un zgomot pe scenă”, „Ce a cântat el nu e la nivel de Eurovision. Ca să fiu drăguță”, „Marele compozitor…. cântăreț…și actor ..mai are de studiat…să îi lase pe alții să compună …iar ăștia de la TVR ar trebui să iasă la pensie”, „Show-ul, melodia si cântărețul de toată jena!”, „S-a văzut lipsa de profesioniști în delegatie! Penibil pe linie”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de internauți. Theodor Andrei a primit și felicitări, iar unii telespectatori chiar l-au încurajat pe tânărul artist. „Felicitări Theodor, ai cântat impecabil!”, „S-a prezentat foarte bine! Bravo Theodor Andrei!”, „Bravo, ai fost foarte misto, te-am votat si suntem cu tine”, au spus unii dintre internauți. Țările care s-au calificat în marea finală a competiției din cea de-a doua semifinală sunt: Albania, Cipru, Estonia, Belgia, Austria, Lituania, Polonia, Australia, Armenia și Slovenia. Dan Negru a comentat prestația României la Eurovision Dan Negru și-a amintit că în perioada în care a lucrat la TVR a prezentat și el două preselecții Eurovision, iar acest lucru l-a determinat să se uite în continuare la concurs. Prezentatorul de televiziune a subliniat că Republica Moldova a participat la ediția de anul trecut a competiției cu melodia unionistă „Trenulețul Chișinău-București”, care a fost cântată în limba română. Vedeta de la Kanal D a mai adăugat că piesa interpretată de WRS, reprezentantul României la Eurovision 2022, a fost în limba spaniolă.

Este important de precizat că și în acest an reprezentantul Republicii Moldova a interpretat tot o piesă în limba română. De asemenea, țara vecină s-a calificat în marea finală a Eurovision. Theodor Andrei a cântat melodia D.G.T. (Off and on), în limba enlgleză. Dan Negru a mai adăugat că nu este deranjat de ținutele purtate de tânărul artist, care au declanșat o mulțime de discuții în spațiul public.