Scandalul sexual de la Curtea de Conturi din Chişinău: funcţionara care s-a plâns de hărţuire, retrogradată

Femeia a scris pe reţelele de socializare că a fost transferată de la şefia unei direcţii generale la şefia unei direcţii ordinare, totul sub pretextul reorganizării instituţiei.

„Nu mă sperie „pedepsele” lui”

„Despre reforma instituțională a lui Lupu. La exact o lună de la declarațiile mele publice am fost retrogradată în funcție! După cum am scris anterior, sunt fidelă Curții de Conturi în sine, dar nu lui Lupu și nu mă sperie „pedepsele” lui de retaliere! Am acceptat o funcție inferioară celei deținute anterior de mine, pentru că îmi asum consecințele unui denunț public despre o persoană controversată, dar bine relaționată așa cum este Lupu!”, a scris Tatiana Vozian pe rețele.

La începutului lunii aprilie, şefa Direcției generale metodologie, planificare și raportare a Curții de Conturi a Republicii Moldova, Tatiana Vozian, l-a învinuit public pe Marian Lupu de hărţuire sexuală. Funcţionara a declarat că, refuzând avansurile lui, s-a pomenit în situația în care i-a fost fabricat dosar intern privind „nerespectarea normelor de conduită a Curții de Conturi”.

Curtea de Conturi sau Curtea de Cupluri?

„Subemanciparea mea ca femeie lider cu o reputație ireproșabilă din partea lui Marian Lupu este determinată de refuzul meu de a-i accepta condițiile pentru a fi recunoscută ca membră a echipei lui. De altfel, Lupu nu e deranjat de natura unor relații amoroase dintre unii colegi la Curtea de Conturi, ba mai mult le aranjează deplasări de serviciu peste hotarele țării și îi motivează financiar prin cumul de funcții”, a declarat Vozian,

Instituția a venit cu o reacție, menționând că declarațiile funcționarei Tatiana Vozian sunt doar „calomnii și insinuări, care denigrează imaginea persoanei cu demnitate publică și aduc prejudiciu imaginii instituției și a întregului colectiv”.

La rândul său, președintele Curții de Conturi a Republicii Moldova, Marian Lupu s-a plâns în instanţă de subalterna sa, acuzând-o de defăimare.