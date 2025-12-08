Eșec pe linie la concursul pentru șefia TNB. Niciun candidat nu a trecut de prima etapă de evaluare

Concursul pentru selectarea noului manager al Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București a înregistrat un rezultat neașteptat: niciunul dintre cei trei participanți nu a reușit să atingă nota minimă de promovare. Ministerul Culturii a anunțat luni că etapa inițială s-a încheiat fără niciun candidat admis.

Cei trei participanți au obținut punctaje de 5,74, 6,83 și 6,58, în condițiile în care nota minimă necesară pentru promovare era 7. Conform unor surse, în această etapă au concurat Ada Lupu Hausvater (regizoare, director TN Timișoara), Alexandra Badea (scriitoare, regizoare) și Radu Popescu (regizor, director T. Apropo). Dosarul unui al patrulea candidat, Gabriel Fătu (actor și manager al Teatrului Dramaturgilor Români), nu a fost acceptat.

În conformitate cu art. 19 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările ulterioare: „Sunt declaraţi admişi pentru susţinerea interviului candidaţii care au obţinut în prima etapă a concursului nota minimă 7”.

Din comisia responsabilă de analizarea proiectelor fac parte Alexandru Boureanu (manager al Teatrului Naţional „Marin Sorescu” din Craiova), Chiriac Constantin (director general al Teatrului Naţional „Radu Stanca” din Sibiu și președinte al Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu), Răzvan-Ioan Dincă (regizor, producător și manager cultural, președinte-director general al Societății Române de Radiodifuziune în perioada 2021–2025), Florin Estefan (manager al Operei Naționale Române din Cluj-Napoca), Ștefan Iordănescu (regizor și fost director al mai multor instituții teatrale), Anna Maria Popa (manager al Teatrului „Andrei Mureșanu” din Sfântu Gheorghe), Erwin Șimșensohn (director general al Teatrului de Stat Constanța), Vasile Șirli (compozitor și producător muzical) și Marinela Țepuș (teatrolog, fost manager al două instituții teatrale bucureștene).

În ultimele decenii, TNB a fost condus de personalități marcante: Radu Beligan (1969–1990), Andrei Șerban (1990–1993), Fănuș Neagu (1993–1996), Ion Cojar (1996–2001), Dinu Săraru (2001–2004) și Ion Caramitru (2005–2021).

După dispariția lui Ion Caramitru, conducerea interimară a fost preluată de Ioan Onisei, care a decedat în februarie 2022. Ulterior, funcția a revenit lui Mircea Rusu, iar din aprilie 2023 postul a fost ocupat de George Călin.