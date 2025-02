Elon Musk solicită închiderea a două mari posturi radio din Europa: Sunt doar nebuni de stânga radicală care vorbesc singuri

Miliardarul american Elon Musk și-a exprimat, duminică, într-o postare pe platforma X, opinia cu privire la închiderea instituțiilor media finanțate de Statele Unite în Europa, cu precădere Radio Europa Liberă și Vocea Americii.

Trimisul prezidenţial pentru misiunile speciale, Richard Grenell, a transmis sâmbătă seara pe X că Radio Europa Liberă și Vocea Americii sunt deținute de stat și sunt coordonate de activişti de extremă stânga.

„Radio Europa Liberă şi Vocea Americii sunt instituţii media plătite de contribuabilii americani. Este o mass-media deţinută de stat.

Aceste instituţii sunt pline de activişti de extremă stânga. Am lucrat cu aceşti reporteri timp de decenii. Este o relicvă a trecutului. Nu avem nevoie de instituţii media plătite de guvern”, a scris acesta pe X.

Radio Free Europe and Voice of America are media outlets paid for by the American taxpayers.

It is state-owned media.

These outlets are filled with far left activists.

I’ve worked with these reporters for decades.

It’s a relic of the past. We don’t need government paid…

— Richard Grenell (@RichardGrenell) February 9, 2025