Excentricul director executiv al companiei producătoare de automobile electrice Tesla, Elon Musk, anunţat o situație cu totul neobișnuită.

Elon Musk a declarat, joi, că a făcut patru teste pentru coronavirus, toate în aceeaşi zi. Însă două au avut rezultate pozitive, iar două negative, relatează Reuters.

„Se întâmplă ceva extrem de dubios. Am fost testat pentru Covid-19 de patru ori astăzi. Două teste au ieşit negative, două au fost pozitive. Acelaşi dispozitiv, acelaşi test, aceeaşi asistentă medicală. Teste rapide atigen de la BD”, a scris Musk pe Twitter, posibil cu referire la testele rapide de antigen de la compania Becton, Dickinson and Co., scrie Agerpres.

Directorul companiei Tesla a precizat că a făcut de asemenea teste de reacţie de polimerizare în lanţ (PCR) de la laboratoare diferite, iar rezultatele le va primi în aproximativ 24 de ore.

Pe Twitter, un utilizator l-a întrebat pe Elon Musk dacă prezintă simptome. CEO-ul Tesla a răspuns că a avut simptomele unei „răceli obişnuite”, adăugând că nu a observat „nimic neobişnuit până acum”.

Compania Becton Dickinson a anunţat în septembrie că investighează rapoarte din centre de îngrijire pentru persoane vârstnice din SUA conform cărora echipamentul de testare rapidă pentru coronavirus producea rezultate fals-pozitive.

Până joi seară Becton Dickinson nu a răspuns solicitării Reuters de a comenta acest subiect.

