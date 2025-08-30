Social Eliza Ene Corbeanu explică de ce un avocat trebuie să își apăre clienții, indiferent de faptă







Avocata Eliza Ene Corbeanu a scris, într-o postare, că mulți oameni cred că știu exact ce ar trebui să facă un avocat și, de asemenea, se consideră „experți în deontologie când e vorba de alții”. „Rolul avocatului este să își apăre clienții, indiferent cine sunt ei. Asta e obligația lor profesională și etică”, a mai scris aceasta, în postarea de pe platforma Facebook.

În postarea de pe Facebook, avocata povestește o întâmplare în care o persoană i-a transmis că va ajunge în iad deoarece aceasta apără infractorii, în loc să apere „dreptatea”.

„Îl întreb: dacă mâine ai comite o infracțiune și ai veni la mine să te apăr, ce-ai vrea să-ți spun? „Îmi pare rău, eu apăr doar dreptatea. Ieși afară.” Ți-ar conveni? Sau dacă te-ai certa cu vecinul pentru o bucată de pământ și m-ai angaja să te apăr, iar eu ți-aș zice: „Știi ceva? Cred că vecinul tău are dreptate. Descurcă-te singur.” Ai fi încântat că avocatul tău te-a lăsat baltă?”, a continuat aceasta, în postare.

Eliza Ene Corbeanu a explicat că rolul avocatului este să își apere clienții, indiferent cine ar fi acești clienți, subliniind că această situație reprezintă obligația lor profesională și cea etică. Totuși, a arătat că, în percepția multor persoane, avocatul ajunge să fie confundat, de cele mai multe ori, cu propriul client pe care îl reprezintă.

Din această confuzie apar, spune ea, numeroși „deontologi” care „țin predici despre cine merită apărat și cine nu”.

Ea a mai scris în postare că avocații nu sunt judecători, nu sunt procurori și nici preoți care să ofere „bilete de intrare în Rai”.