Veste URIAȘĂ pentru Elena Udrea. Este LIBERĂ! Decizia ÎCCJ, cu ECOU în Costa Rica

Contestaţia în anulare formulată de Elena Udrea se judecă astăzi, la ora 15.00 la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ca urmare a schimbării termenului de judecată. Judecătorii ICCJ au decis să suspende condamnarea Elenei Udrea. Procurorul DNA a fost de acord cu eliberarea fostului ministru al Turismului.





UPDATE. 15:05: Efectul deciziei de joi. Elena Udrea va putea fi eliberată în doar câteva ore din arest.

UPDATE. În ședința de astăzi, în care s-a dezbătut admisibilitatea contestaţiei în anulare formulata de Elena Udrea, procurorul DNA a fost de acord cu admiterea suspendării executării până la judecarea pe fond, informează România TV.

Iniţial, termenul pentru Elena Udrea era stabilit pentru 28 ianuarie, însa a fost preschimbat pentru astăzi, la cererea avocatului fostului ministru. Motivul a fostul unul tehnic, pentru a avea timp să ajungă formalităţile în Costa Rica în vederea eliberării din închisoare şi pentru a fi acasă de Crăciun alături de familie, în special de Eva Maria.

Tot astăzi s-a judecat şi contestaţia lui Tudor Breazu, în prezent alfat în arest. Şi pentru Alina Bica pedeapsa va fi suspendată. Aşadar, fosta şefă a DIICOT urmează să fie eliberată.

Decizii similare au fost luate pentru Rudel Obreja, Constantin Niţă şi Serban Pop.

Tot astazi se va judeca si contestatia unui alt inculpat din dosarul Gala Bute, Tudor Breazu, in prezent incarcerat.

Avocatul fostului ministru a cerut magistratilor preschimbarea termenului, acesta fiind initial stabilit pentru 28 ianuarie.

"Facem o mișcare normala. Am facut o cerere de preschimbare de termen in dosarul Elenei Udrea si am justificat o pe urgenta privind solutionarea cauzei avand in vedere inechitatea creata ca urmare a pronuntarii in alte cauze. Avand in vedere ca DNA a solicitat dosarul de fond al cauzei pe 3 dec,ICCJ a inaintat cu celeritate pe 4 decembrie. Pe 18 decembrie,ICCJ a solicitat sa fie restituit dosarul pentru a fi judecat pe 19. DNA nu a inteles sa se supuna dispozitiilor instantei si chiar procurorul de sedinta a cerut amanrea cauzei pentru lipsa dosarului. Mi se pare ca acest aspect e unul foarte grav. Dosarul solicitat e o veritabila fapta de obstructionare a justitiei. Tocmai ICCJ, care e chemata de lege sa asigura aplicarea unei practici unitare, in cele trei completuri a pronuntat solutii diferite, in doua dintre ele a fost amanata, dosarul nostru si cel al lui Breazu, iar la Completul 2, instanta a dat o solutie de admitere in principiu de suspendare si punere in libertate", a declarat avocatul Veronel Rădulescu la ICCJ.

Instanta a amanat, ieri, dezbaterile privind contestatia in anulare a Elenei Udrea pentru 28 ianuarie. Pe de altă parte, contestatia Alinei Bica a fost admisa in principiu, pedeapsa ei fiind suspendata pana la o decizie pe fond. Fosta sefa a DIICOT urmeaza sa fie eliberata din detentie in Costa Rica.

Decizii similare au fost luate si in cazul altor condamnati celebri, precum: Rudel Obreja, Constantin Nita, Serban Pop.

