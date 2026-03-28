Elena Cârstea, dezvăluiri din intimitate: Soțul meu nu știe cu cine e căsătorit

Elena Cârstea a dezvăluit la un podcast faptul că soțul ei, american nu știe cine este ea în România. Mai exact acesta habar nu are că ea este persoană publică și o artistă respectată.

Cântăreața a povestit faptul că soțul ei nu știe că ea este o artistă cunoscută în România. ”Norocul meu e că am un soț care mă înțelege. Habar nu are de muzică și de ce fac eu, nici în ziua de astăzi soțul meu nu știe cu cine e căsătorit. Dar nu asta contează.

Eu pentru el sunt Elena, soția lui, mă vede în colanți și cu părul strâns că așa-mi beau eu cafeaua în fiecare dimineață. Dar avem grijă unul de altul și e foarte important să ai cu cine să împarți cafeaua, o masă, mai ales că mie mi-a fost foarte greu la început”, a povestit interpreta de muzică ușoară.

Faptul că are o căsnicie trainică se reflectă și în modul în care cei doi soți se înțeleg. ”Eu cu soțul meu cred că ne-am certat o dată în 20 de ani când nu știu ce am pus în frigider, într-o zi de Crăciun. Eu eram obosită, după ce pregătisem masa cu de toate.

Că eu gătesc. Și nu știu ce m-a enervat în ziua aia și când am luat o farfurie și am dat cu ea de perete de a sărit casa în aer, a înghețat instant. Și cam asta”, a mai explicat Elena Cârstea.

Din perspectiva artistei, Glen, soțul său este bărbatul perfect. Mai exact omul care nu își încalcă niciodată cuvântul. ”De ce m-am măritat cu Glen? Pentru că el este un om extraordinar de corect.

Nu-ți vine să crezi că mai există așa bărbat”, a mai spus cântăreața. De altfel, chiar dacă americanul nu a însoțit-o în România, artista era nerăbdătoare să se întoarcă peste Ocean, la familia ei.