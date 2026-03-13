Elena Cârstea, luptă grea după accidentul vascular. Artista a apărut în scaun cu rotile

După un deceniu petrecut în SUA, Elena Cârstea s-a întors în România și a fost surprinsă într-o ipostază care a stârnit îngrijorare. Artista a apărut în Aeroportul Otopeni într-un scaun cu rotile, explicând că nu poate să meargă normal și că uneori folosește un baston pentru a se deplasa, arată Spynews.

Elena Cârstea a trecut printr-un accident vascular cerebral sever în 2023, urmat de mai multe episoade de pneumonie. Recuperarea a fost dificilă, iar artista spunea că dacă ar fi fost în țară în acel timp, șansele ei de recuperare ar fi fost minime.

„Sunt moartă de obosită după 20 de ore pe drum. Da (n.r. întrebată de ce este în cărucior), pentru că nu pot să merg. Îmi iau bastonul, merg, dar nu foarte bine. (…) Vreau să nu îmi pierd echilibrul și vreau să mă asigur că rămân întreagă cât se poate de mult ca să vă stric nervii în continuare. Stau o săptămână. După 10 ani am venit să vă văd repede”, a explicat ea.

În Statele Unite, Elena Cârstea și-a dedicat timpul unei afaceri neobișnuite, crescând pisici persane de rasă, activitate care îi aduce venituri consistente. Ea a a mărturisit că a ales acest drum după ce fiicele ei au plecat de acasă.

„Am o viață foarte liniștită, mulțumesc lui Dumnezeu. Adriana e la școală, e în Colorado, Sanda a fost plecată cu armata și e ruptă de oboseală, Glenn este la serviciu și eu stau pe prispă”, a adăugat ea.

Deși recunoaște că îngrijirea pisicilor presupune multă muncă și atenție zilnică, Elena Cârstea spune că această activitate îi aduce multă satisfacție și liniște, motiv pentru care continuă să se ocupe cu drag de ele.

În prezent, Elena are opt pisici, dar la un moment dat a ajuns să aibă chiar și 20.

„Am avut o serie când toate doamnele mi-au făcut pui și am avut casa plină de pisici. Am clienți care au luat și câte două-trei pisici de la mine”, a povestit ea.

Elena Cârstea a plecat din România la începutul anilor 2000, alegând să se stabilească în Statele Unite. Decizia a fost legată atât de viața personală, cât și de dorința de a începe un nou capitol departe de expunerea de care avea parte în țară.

Artista s-a mutat în SUA după ce s-a căsătorit cu partenerul ei american, Glenn Muttart. După plecare, ea și-a construit viața peste Ocean și s-a concentrat mai mult pe familie decât pe cariera muzicală.