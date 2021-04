Este o mare problemă cu citostaticele, criză resimțită profund și la Institutul Oncologic din București, cel mai mare spital destinat tratării și diagnosticării cancerului din țara noastră. Tratamentele specifice destinate bolnavilor lipsesc din farmacia unității medicale. Vina pare să cadă asupra doctorului Bogdan Tănase, cel care a vorbit despre această situație de criză.

Explicațiile oferite de către directorul de la Institutul Oncologic din București. „După răspunsul primit, am înaintat aceeași petiție către Ministerul Sănătății”

„Ca director medical, împreună cu alte cadre medicale am întocmit o petiție, adresată inițial fostului manager al Institutului Oncologic București, în care semnalam deficiențele din sistemul de achiziții, care provocau lipsurile de medicamente și materiale sanitare. La această petiție, pe care am făcut-o cu 3 luni în urmă, nu ni s-a răspuns în termeni favorabil. După răspunsul primit, am înaintat aceeași petiție către Ministerul Sănătății.

Acestea au fost puterile mele la momentul respectiv. Fostul ministru al Sănătății avea cunoștință și cred că de aceea s-a luat decizia de a schimba directorul”, a afirmat medicul Bogdan Tănase la Medika TV.

Medicul Bogdan Tănase: „Nu cred că este normal să mi se impute ceea ce s-a întâmplat cu 2 ani în urmă”

Reprezentantul spitalului a spus că nu este corect ca vina să cadă asupra sa, din moment ce spitalul se confruntă cu astfel de crize mai mai mult timp. „Ca manager numit în urmă cu o lună nu cred că este normal să mi se impute ceea ce s-a întâmplat cu 2 ani în urmă. Punctual au mai lipsit citostatice în spital”, a mai afirmat medicul Bogdan Tănase pentru sursa citată.