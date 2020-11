Într-un demers politic inedit, Florin Cîţu s-a deplasat luni, la sediul central al PSD, alături de candidaţii PNL Bucureşti la alegerile parlamentare, iar scopul acestora a fost să tragă un semnal de alarmă cu privire la contracandidaţii din PSD. Astfel, liberalii au depus la sediul central al social-democraţilor o scrisoare deschisă adresată lui Marcel Ciolacu.

În respectivul document, preşedintelui PSD i se cerea retragerea de pe listele pentru parlamentare a persoanelor cu probleme penale. La rândul său, Cîţu este candidat PNL la alegerile parlamentare şi a declarat luni că aşteaptă ca Marcel Ciolacu să ia o decizie în ceea ce priveşte „corupţii de pe listele PSD”.

„Ciolacu să-şi asume corupţii din PSD”

„Am venit la sediul PSD pentru a-i spune domnului Ciolacu să îşi asume toţi corupţii din PSD. Am spus din primul moment că PSD este partidul corupţilor, al celor care fură şi avem în fiecare zi dovezi că aşa este.

Am spus din primul moment că această campanie va fi despre a arăta cum încearcă PSD să fure şi aceste alegeri şi astăzi am venit aici să îi spunem clar domnului Ciolacu să îşi asume lista de la Bucureşti. Îi vom lăsa o scrisoare deschisă pe care am prezentat-o ieri domnului Ciolacu, aşteptăm ca acesta să ia o decizie în ceea ce priveşte corupţii de pe listele PSD.

La Bucureşti deja sunt câţiva sunt oameni care au arătat că vor cheltui banul public în interesul propriu, deja sunt dovezi în spaţiul public”, a declarat Florin Cîţu în faţa jurnaliştilor care îş aşteptau la sediul central al PSD.

A fost menţionat şi numele lui Dragnea

În momentul în care reprezentanţii presei l-au întrebat pe ministrul Finanţelor Publice de ce evită să intre în sediul PSD, unde îl aşteaptă preşedintele social-democraţilor, Cîţu a menţionat că scrisoarea va fi depusă la sediul partidului, iar Ciolacu „poate să o citească”.

„Este o acţiune de conştientizare. Încă o dată arătăm românilor cine este PSD. Este acelaşi PSD al lui Dragnea. Oamenii care au venit cu Ordonanţa 13… Grindeanu este numărul 2 în PSD, este cel care ne-a ţinut în stradă. Cei care ne-au bătut în stradă sunt astăzi pe listele de la Senat PSD”, a spus liberalul.

Invitaţie la dialog pentru Ciolacu

Mai departe, Cîţu i-a transmis lui Marcel Ciolacu să participe la o informare cu privire la finanţele publice ale ţării, subiect care în opinia liberalului îi ridică multe probleme social-democratului: „PSD nu se schimbă, sunt aceiaşi oameni. Este o acţiune prin care le arătăm românilor cine este PSD cu adevărat, cine este PSD la Bucureşti.

Pe domnul Ciolacu l-am invitat la Ministerul Finanţelor Publice de mai multe ori, l-am invitat pentru a-i arăta ce se întâmplă cu finanţele publice pentru a nu mai minţi în spaţiul public, să spună că nu este informat.

Deja au fost două invitaţii publice, nu a catadicsit să vină la niciuna. Din partea mea a existat tot timpul disponibilitatea de a discuta cu domnul Ciolacu, niciodată nu am văzut acest lucru din partea lui.

Îl aştept la minister să îi arăt execuţia bugetară şi ce se întâmplă cu finanţele publice. Să nu mai mintă în spaţiul public. Deşi primeşte, ca deputat, în fiecare lună execuţia bugetară, continuă să mintă în spaţiul public.”

sursa: Agerpres