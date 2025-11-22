Dr. Doina Hrehoreț, singura femeie chirurg din România care face transplant hepatic, premiată în cadrul Galei Capital Performeri din Sănătate 2025

Dr. Doina Hrehoreț, chirurg la Institutul Clinic Fundeni, distinsă pentru pionieratul feminin în transplantul hepatic a fost premiată în cadrul Galei Capital Performeri din Sănătate 2025, un premiu acordat nu doar unei cariere, ci unei demonstrații clare că performanța în medicină nu are gen — ci doar disciplină, competență și un devotament profund pentru viață.

Este pentru a doua oară când numele Doinei Hrehoreț devine simbolul unei bariere depășite: este singura femeie chirurg din România care efectuează transplanturi hepatice și una dintre foarte puținele din Europa de Est cu această specializare. În cadrul Galei, prezentarea premiului a subliniat exact aceste merite: „Dr. Doina Hrehoreț este singura femeie chirurg din România care efectuează transplanturi hepatice și una dintre foarte puținele din Europa de Est cu această competență. Performanța sa nu este doar o reușită personală, ci o dovadă că medicina nu are gen - are doar competență, disciplină, curaj și un respect profund pentru viață.”

Invitată pe scenă, Dr. Hrehoreț și-a început discursul cu o modestie care a cucerit imediat sala: „În primul rând, bună seara tuturor! Sunt fericită și onorată că sunt acum... cu dumneavoastră. Vă felicit pentru tot ceea ce faceți, pentru că dacă sunteți aici, înseamnă că sunteți minunați acolo unde lucrați.

Departe de a revendica singular performanța, Dr. Hrehoreț a ținut să dedice premiul tuturor femeilor implicate în transplant, indiferent de rol. A subliniat că această specializare, deși tehnică și solicitantă, este în realitate expresia unui efort colectiv:

„Eu aș vrea să dedic acest premiu tuturor femeilor care s-au implicat în activitatea de transplant. Sunt multe, nu sunt doar eu. Sunt colegi anesteziste și alte... femei chirurg, sunt asistentele, sunt brancardierii. Pentru că, practic, un transplant înseamnă o echipă.”

A continuat cu un mesaj care a pus în lumină fiecare verigă a sistemului medical:

„Și o echipă înseamnă toți oamenii care, la nivelul lor, au un rol foarte important. Aș vrea să mulțumesc și pacienților care au avut încredere să se dea pe mâna mea chiar dacă sunt femeie și care poate la început nu le inspir multă încredere. Dar ei mi-au dat puterea să continui și să răzbat în această lume care pot să spun că e dominată de bărbați.”

Întrebată direct ce a motivat-o să aleagă un domeniu atât de rar accesat de femei în România, Dr. Hrehoreț a revenit la simplitatea cu care își explică destinul profesional: „Nu este meritul meu, nu mi-am propus acest lucru, am fost la locul potrivit într-un moment potrivit.”

Ea a vorbit deschis despre rolul formator al mentorului său, academicianul Irinel Popescu:

„Academicianul, de fapt, Irinel Popescu, șeful meu, cel care m-a format, avea nevoie de o femeie în echipă care să îngrijească pacienții, să scrie medicații, să facă pansamente. Și întâmplarea face ca pe nevăzute eu să învăț chirurgie și în momentul în care... mi-a dat să fac primul transplant, să-l fac până la capăt, și atunci nu s-a mai putut spune că o femeie nu este în stare să facă un transplant. Dar și el a recunoscut că n-a crezut o secundă acest lucru. Și că a fost... bucuros, sper să fie cu adevărat bucuros că am reușit să fac această performanță chirurgicală.”

Pe scena Galei Capital, Dr. Hrehoreț a oferit și o declarație care a stârnit aplauze sincere: „Și eu îmi doresc pentru că femeile în chirurgie aduc... empatie, ceea ce bărbații... din ADN-ul lor nu pot să o facă atât de bine ca noi femeile. Sper de bine! Mulțumesc tare mult și în continuare! O seară bună!”

Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 a demonstrat, încă o dată, că dedicarea, inovația și forța vocației medicale merită celebrate pe scena publică. România are specialiști care ridică nivelul profesiei zi de zi, iar această ediție a pus în lumină exact acea categorie de oameni care schimbă vieți.

Evenimentul a reunit medici, cercetători, cadre universitare și lideri din domeniul sănătății, într-un cadru care a evidențiat atât munca din spitalele publice și private, cât și rezultatele din universități, clinici, industria farmaceutică și sectorul echipamentelor medicale. Capital a recompensat performanța acestor profesioniști, subliniind contribuția lor esențială la modernizarea și progresul sistemului medical din România.

