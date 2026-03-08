Fenomenul misterios care are loc după transplant. Trei povești reale care stârnesc interes și astăzi

Transplanturile de organe sunt printre cele mai spectaculoase realizări ale medicinei moderne. Pentru mii de pacienți din întreaga lume, o inimă, un ficat sau un plămân primit de la un donator înseamnă o nouă șansă la viață.

În mod normal, aceste intervenții schimbă doar funcționarea organismului. Totuși, în ultimele decenii au fost documentate câteva cazuri neobișnuite în care pacienții transplantați au afirmat că au dezvoltat preferințe, emoții sau amintiri care ar fi aparținut donatorilor.

Aceste relatări au alimentat o teorie controversată numită „memorie celulară”, potrivit căreia informații biologice ar putea fi stocate și în alte celule ale corpului, nu doar în creier. Deși majoritatea medicilor rămân sceptici, trei cazuri reale au atras în mod special atenția cercetătorilor și a opiniei publice.

Unul dintre cele mai cunoscute cazuri este cel al americancei Claire Sylvia, profesoară și fostă dansatoare din Boston. În 1988, ea suferea de o boală pulmonară gravă și a fost supusă la Yale-New Haven Hospital unui transplant combinat de inimă și plămâni.

Donatorul era un tânăr de 18 ani din statul Maine, care murise într-un accident de motocicletă.

După operație, Sylvia a declarat că a început să observe schimbări neașteptate în comportamentul și preferințele sale.

În autobiografia sa „A Change of Heart”, publicată în 1997, ea descrie unul dintre primele episoade:

„Nu mi-au plăcut niciodată berea sau mâncarea de tip fast-food, dar după transplant am simțit o poftă puternică pentru bere și chicken nuggets.”

Ea a spus că, imediat după externarea din spital, primul lucru pe care l-a făcut a fost să meargă la unrestaurant fast-food pentru a cumpăra nuggets de pui.

„Primul lucru pe care l-am făcut când am ieșit din spital a fost să merg la KFC și să comand chicken nuggets”, a povestit Sylvia.

Schimbările nu s-au limitat la preferințele alimentare. Sylvia a spus că a început să aibă vise despre un tânăr necunoscut.

„Am visat un tânăr care îmi spunea că se numește Tim. M-am trezit cu sentimentul că el era băiatul care îmi dăruise inima.”

Ulterior, Sylvia a reușit să ia legătura cu familia donatorului. Acolo a aflat că tânărul se numea într-adevăr Tim și că unele dintre preferințele lui coincid cu cele pe care ea le dezvoltase după transplant.

Cazul ei a devenit unul dintre cele mai citate exemple în dezbaterea despre posibila existență a memoriei celulare.

Unul dintre cele mai spectaculoase cazuri asociate fenomenului este cel al americanului Sonny Graham, din statul Georgia.

În 1995, Graham a primit un transplant de inimă la Spitalul Medical din Carolina de Sud. Donatorul era un bărbat de 33 de ani, Terry Cottle, care murise prin suicid.

După operație, Graham a dorit să își exprime recunoștința față de familia donatorului. A început prin a trimite o scrisoare soției lui Terry Cottle.

În acea scrisoare, Graham îi mulțumea pentru gestul care îi salvase viața.

„Vreau să știți că port în piept inima soțului dumneavoastră și că sunt profund recunoscător pentru această a doua șansă la viață”, a scris el.

În anii următori, Graham și Cheryl Cottle, văduva donatorului, au început să comunice tot mai des. Relația lor s-a transformat treptat într-o apropiere emoțională.

Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată la câțiva ani după transplant. Cheryl a declarat ulterior că momentul a fost unul extrem de emoționant.

„Când l-am îmbrățișat pe Sonny, am simțit din nou bătăile inimii lui Terry”, a spus ea într-un interviu pentru presa americană.

În 2004, la aproape un deceniu după transplant, Sonny Graham și Cheryl Cottle s-au căsătorit.

Povestea lor a atras atenția presei internaționale, fiind prezentată ca una dintre cele mai neobișnuite relații apărute după un transplant de organ.

Totuși, finalul poveștii a fost tragic. În 2008, Sonny Graham s-a sinucis la vârsta de 69 de ani, într-un mod similar celui în care murise donatorul inimii sale.

Cazul a alimentat numeroase speculații și dezbateri despre posibile influențe psihologice sau biologice ale transplanturilor.

Un alt caz citat frecvent în literatura despre memorie celulară este cel al unei fetițe americane de opt ani care a primit un transplant de inimă.

Povestea a fost relatată de psihologul Paul Pearsall în studiile sale despre pacienți transplantați.

Potrivit relatărilor publicate, fetița a început să aibă vise repetitive despre un atac violent.

În aceste vise apărea o scenă în care un bărbat ataca o tânără într-un loc necunoscut.

Mama copilului a povestit ulterior că visele erau extrem de detaliate.

„Fiica mea se trezea în fiecare noapte spunând că vede un bărbat care o urmărește pe o fată”, a declarat ea.

Fetița a descris inclusiv detalii despre aspectul atacatorului și despre locul unde ar fi avut loc crima.

În cele din urmă, familia a decis să informeze poliția.

Conform relatărilor din studiu, detaliile oferite de copil ar fi corespuns cu circumstanțele reale ale crimei în care murise donatoarea inimii.

Pearsall a scris în studiul său:

„Copilul a oferit informații care au coincis cu detalii din ancheta poliției.”

Relatarea a devenit unul dintre cele mai controversate exemple folosite în discuțiile despre memorie celulară.

Trebuie însă menționat că aceste informații provin din relatări indirecte și nu există confirmări oficiale detaliate din partea autorităților judiciare.

Conceptul de memorie celulară susține că unele informații biologice ar putea fi stocate în celulele organismului și nu exclusiv în creier.

Susținătorii acestei teorii cred că organele transplantate ar putea transporta fragmente de memorie, reacții emoționale sau preferințe ale donatorilor.

Cercetătorul Paul Pearsall a analizat în anii 1990 peste o sută de cazuri de pacienți transplantați care au raportat schimbări de personalitate.

Potrivit studiului său, aproximativ 10-15% dintre pacienți au afirmat că au observat modificări semnificative după transplant.

Acestea ar include:

schimbări ale preferințelor alimentare

modificări ale gusturilor muzicale

reacții emoționale diferite

vise recurente legate de donatori

În ciuda popularității acestor povești, majoritatea specialiștilor în transplant rămân sceptici.

Din punct de vedere neurologic, memoria este considerată o funcție a creierului. Nu există dovezi științifice care să arate că inima sau alte organe pot stoca amintiri.

Medicii cred că schimbările descrise de pacienți pot avea explicații mai simple.

Printre acestea:

impactul psihologic al transplantului efectele medicamentelor imunosupresoare trauma medicală procesul de reconstrucție a identității personale după o experiență limită

Un transplant de inimă este o experiență profundă, iar pacienții sunt adesea conștienți că trăiesc datorită unei alte persoane. Această conștientizare poate produce schimbări în modul în care se percep pe ei înșiși.

Deși medicina modernă nu confirmă existența memoriei celulare, aceste cazuri continuă să fie studiate și discutate.

Povestea lui Claire Sylvia, relația neobișnuită dintre Sonny Graham și văduva donatorului sau relatările despre fetița care ar fi recunoscut criminalul donatoarei rămân printre cele mai fascinante episoade asociate transplanturilor.

Pentru unii, ele sugerează că organismul uman ar putea păstra urme ale experiențelor trăite de alte persoane.

Pentru alții, aceste relatări arată cât de complexă este relația dintre minte, identitate și supraviețuire.

Cert este că, dincolo de mister, transplanturile de organe continuă să salveze vieți în fiecare zi. Iar poveștile pacienților care au primit o inimă nouă rămân unele dintre cele mai impresionante mărturii despre limitele și posibilitățile medicinei moderne.