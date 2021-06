Două nume grele din spectrul tenisului și-au anunțat retragerea de la turneul Roland Garros 2021.

Petra Kvitova (31 ani), jucătoare profesionistă de tenis din Cehia, a dus meciul împotriva jucătoarei belgience Greetje Minnen la bun sfârșit, însă a suferit un accident la conferința de presă. Prin urmare, jucătoarea se retrage din turneul de la Roland Garros 2021.

Sportiva nu a făcut publice detalii despre contextul accidentării sale, ci și-a anunțat doar retragerea din turneu deoarece a căzut și s-a accident serios la o gleznă.

Petra Kvitova a suferit un accident serios la gleznă

Petra Kvitova a jucat împotriva sportivei Greetje Minnen și a dus meciul la bun sfârșit, însă la finalul acestuia, a suferit un accident la gleznă, în cadrul conferinței de presă. „Cu un imens regret trebuie să anunţ retragerea mea de la Roland Garros. În cursul obligaţiilor mele mediatice, duminică, am căzut şi m-am accidentat serios la o gleznă”, a anunţat sportiva pe Twitter.

„Din păcate, după ce am efectuat un RMN şi am discutat cu echipa mea, am luat dificila decizie că nu ar fi indicat să joc cu această accidentare. Este un incredibil ghinion, dar sper să mă recuperez la timp în vederea sezonului pe iarbă peste două săptămâni”, a mai adăugat sportiva.

Jucătoarea cehă de tenis Petra Kvitova, numărul 12 la nivel mondial, urma să joace, miercuri, în turul secund, cu sportiva rusoaică Elena Vesnina.

Un alt nume important se retrage din turneu

Accidentul jucătoarei Petra Kvitova survine în contextul în care numărul 2 mondial, sportiva Naomi Osaka, și-a anunțat retragerea din turneul de la Roland Garros. Naomi Osaka a postat pe Instagram un mesaj prin care anunță că va lua o pauză de la tenis.

„Salutări! Nu am intenționat nicio clipă să creez o astfel de situație, în momentul în care am postat mesajul de zilele trecute. Acum, cred că cel mai bun lucru pentru turneu este să mă retrag, ca toată lumea să se poată concentra din nou la tenis.

Nu am vrut să fiu un motiv de distragere a atenție. Sunt de acord că nu a fost chiar momentul perfect să îmi expun punctul de vedere. Și mai important e că nu voi încerca niciodată să trivializez sănătatea mentală sau să nu folosesc termenul în conformitate cu gravitatea problemei.

Adevărul este că am trecut prin lungi perioade de depresie după US Open 2018 și că le-am depășit cu greu. Toată lumea care mă cunoaște știe că sunt o fire introvertită, iar toți colegii de competiție au observat că întotdeauna am căștile pe urechi când sunt la turnee. Asta mă ajută să trec peste anxietate. Chiar dacă presa a fost mereu amabilă cu mine, nu sunt un bun orator. Le-am cerut scuze și în particular organizatorilor de la Roland Garros.

Voi lua o pauză, voi sta o perioadă departe de terenul de tenis. Când va fi timpul potrivit, chiar vreau să mă așez la masa discuțiilor cu șefii circuitului. Putem să găsim modalități în care jucătorii, presa și fanii să se simtă mai bine”, a scris Naomi Osaka pe Instagram.