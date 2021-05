„Sufăr puţin, toată lumea este la turnee, iar eu sunt acasă. Nu pot nici să mă antrenez pentru că accidentarea încă este la început. Va trebui să mai stau o perioadă fără tenis, fără alergare pentru că muşchiul încă nu s-a sudat, ca să spun aşa, şi este greuţ, pentru că nu sunt obişnuită să stau în mijlocul sezonului acasă şi să nu pot să fac nimic. Am acceptat acest lucru, am acceptat această accidentare şi sunt destul de pozitivă pentru că ştiu că dacă eşti pozitiv şi ai încredere, te poţi vindeca mai repede şi am început deja procesul vindecării. Eu tot timpul privesc partea bună a lucrurilor şi partea plină a paharului. Am timp să mă odihnesc, am timp să lucrez pe ceea ce mai trebuie să lucrez, puţină forţă în partea de sus a corpului, mental trebuie să mă odihnesc, emoţional şi privesc cu încredere spre obiectivele care au mai rămas anul acesta”, a declarat Halep, într-un interviu acordat Eurosport.

Simona Halep ratează turneul de la Roland Garros (30 mai – 13 iunie), din cauza accidentării suferite la turneul de la Roma. Ea are o ruptură musculară la gamba stângă, produsă, la 12 mai, în meciul din primul tur al turneului de la Roma, disputat cu germana Angelique Kerber.

Clasamentul WTA. Pe ce poziții sunt româncele Sorana Cristea și Simona Halep