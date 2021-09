Dosarul Swietelsky. Apărarea fostului ministru Sebastian Vlădescu cere audierea publică a mărturiilor audio DNA ale martorului esențial al acuzării

Instanța supremă a reluat, joi, dezbaterile în dosarul de corupție Swietelski, în care fostul ministru Sebastian Vlădescu, fostul deputat Cristian Boureanu, fostul șef Raiffeisen, Banca pentru Locuințe, Ionuț Costea, precum și alte persoane, sunt judecate pentru pretinse fapte de corupție în legătură cu deblocarea plăților către compania Swietelski din Austria.

Apărarea lui Sebastian Vlădescu cere audierea publică a mărturiilor audio de la DNA ale martorului esențial al acuzării

Apărarea fostului ministru Sebastian Vlădescu a solicitat judecătorilor, joi, aprobarea unei cereri de audiere în ședință publică a înregistrărilor audio făcute de DNA la momentul interogării martorului cheie din acest caz în faza anchetei penale, în contextul în care declarațiile scrise nu evidențiază toate discuțiile dintre ofițeri, procuror și martorul esențial al acuzării. Mai mult decât atât, spune avocatul fostului oficial al statului român, modalitatea de exprimare a martorului, atitudinea și cele spuse ar putea să dezvăluie că acesta ar fi fost protejat de către anchetatori pentru a face declarații compromițătoare.

„Nu reiese din nimic scris inconsecvența și contradictorialitatea afirmațiilor lui Hozoc ( martorul cheie al DNA în acest dosar – n.r). El spunea ca nu e relevant să se consulte cu acte, așa cum i-a sugerat ofițerul de poliție, spunând că are în cap detaliile pe care le oferă. Prin multiple încercări de refacere a unor sume de bani a intrat chiar sub atenția unui ofițer care îi și atrage atenția: „Cred că am cam depășit acea sută de mii” (bani din afacerea Swietelski pretins încasați de către martorul denunțător – n.r.).

Hozoc spune personal ca unele tabele și calcule ale sale sunt greșite. Nicăieri nu sunt detaliate aceste inadvertențe și mai ales modalitatea generală de stabilire și de consemnare a declarațiilor date de un denunțător ăn fata organului de anchetă. Doar cu înregistrarea audio a audierii acestuia putem observa nemijlocit aceste aspecte.

El cu gura lui spune la un moment dat că i-a păcălit pe toți. Vorbește despre Vlădescu și Boureanu. Ce vrem să verificam e dacă nu cumva el i-a condus sau indus în eroare sau chiar instigat pe aceștia să facă unele lucruri. Trebuie întrebat acest denunțător dacă a declarat adevărul sau a declarat ceea ce anchetatorii au așteptat să audă de el. Tonul de discuții dintre el și anchetatori indică un fel de coordonare a sa în detrimentul anchetatorilor. El vorbește de strategia anchetei și cum trebuie făcută pe linia generală de luptă anticorupție”, a explicat în sala de judecată apărătorul lui Vlădescu, potrivit stiripesurse.ro.

Cine sunt persoanele audiate în dosarul Swietelski

În luna aprilie, instanța supremă a decis audierea mai multor martori în dosarul Swietelski, în care fostul ministru al Finanțelor Sebastian Vlădescu și fostul deputat Cristian Boureanu sunt judecați pentru fapte de corupție, în legătură cu plata lucrărilor de la tronsonul de cale ferată București – Constanța.

Printre cei audiați se află omul de afaceri Arpad Paszkany şi fostul ministru Radu Berceanu. Iată lista completă a martorilor admiși pentru citare în vederea audierii la cererea avocaților este: Boştină Doru Cătălin, Guşu Cezar Constantin, Costea Daniel, Angelescu Tiberiu, Crăciun Orlando, Manu Vlad Adrian, Cucu Florinela Boni, Muşat Liliana, Axenie Irina, Miu Mirona Alexandra, Petel Răzvan Mugurel, Piscu Gheorghe, Ceauşelu Bogdan, Constantinescu Angelo Nicolae, Dima Daniela Angela, Fera Elena, Hahn Horst Ottmar, Meghea Mihai George, Hozoc Florin, Hornegger Joseph, Ciorcă Vasile Florin, Sabo Emil, Gherghină Gheorghe, Cârlan Dan, Paszkany Arpad Zoltan, Szekernyes Karoly, Horvath Peter, Berceanu Radu Mircea, Bruynseels Dominic, Nicolau Horaţiu, Hanţig Maria Violeta, Voicu Vasile Dorin, Constantin Loredana Amalia, Ianda Elena, Niţu Mărioara, Şchiopu Daniela Nicoleta şi Toma Alina Mihaela.

Pe data de 13 martie, instanța a stabilit primul de termen de judecată în dosarul de corupție al fostului ministru al Finanțelor Publice, Sebastian Vlădescu, care este acuzat de fapte de luare de mită și trafic de influență, alături de Ionuț Costea, cumnatul fostului lider PSD Mircea Geaonă și fostul deputat Cristian Boureanu.

Pe data de 24 februarie, instanța a respins contestațiile depuse de cei față de care un complet al ICCJ a stabilit începerea judecății în dosarul în care au fost trimiși în judecată, pentru pretinse fapte de mare corupție ale acestora.

„Respinge cererea formulată de inculpatul Vlădescu Sebastian Teodor Gheorghe privind modificarea obiectului sechestrului.

Respinge, ca nefondate, contesta?iile formulate de inculpaţii Mititelu Mihaela, Boureanu Cristian -Alexandru, Vlădescu Sebastian –Teodor- Gheorghe şi Costea Mircea- Ionuţ împotriva încheierii nr. 223 din data de 15 iunie 2020 pronunţată în dosarul nr. 2987/1/2019/a1 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală.

Obligă contestatorii la plata sumei de câte 100 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată în Cameră de Consiliu, astăzi, 24 februarie 2021”, se arată în minuta deciziei.

În acest caz, decizia este una definitivă, iar procesul va începe pe fond. Astfel, completul de judecată desemnat va relua prezentarea în instanță a tuturor probelor anchetatorilor, precum și pe cele ale celor judecați. Chemați la audiere în instanță vor fi și martorii DNA, cei care au demantelat mecanismul corupt prin care cei trimiși în judecată încasau bani, nelegal, de tip comision, pentru a derula plățile către compania austriacă ce se ocupa cu reabilitarea tronsonului de cale ferată ce duce spre mare.

Ce făcea fostul ministru Sebastian Vlădescu pentru banii obținuți

Anchetatorii DNA susțin că, în anul 2005, reprezentanții companiei Swietelski din Austria ar fi ajuns la un consens cu cumnatul lui Mircea Geoană, Mircea Ionuț Costea, Mihaela Mititelu, o persoană apropiată de conducerea CNCFR și Sebastian Vlădescu, ministrul de Finanțe, să le plătească un comision de 3,5 la sută din sumele încasate de la statul român.

În schimbul acestei sume, oficialii români trebuiau să se asigure că statul livrează prioritar și fără întârzieri sumele aferente contractului dintre Swietelski și România. Banii oferiți ca mită oficialilor români au fost trecuți, potrivit probelor obținute de DNA, prin societatea paravan Casa de Avocatură Boștină și Asociații.

Una dintre firmele prin intermediul cărora sumele „comision” ajungeau la fostul ministru Vlădescu ar fi chiar compania deținută de fosta soție a ministrului, Carmen Vlădescu, ce poartă numele de Sebimob Construct. Procurorii arată că Vlădescu ar fi primit un milion de euro bani de la Swietelski prin mecanismul de livrare al banilor amintit.

Livrarea banilor nu a avut loc în același timp. Unele sume de bani s-au livrat în perioada iunie august 2008, iar la acea vreme, martorul cheie al DNA fusese anunțat de cumnatul lui Mircea Geoană, Ionuț Costea, că la pretinsa cerere a lui Vlădescu „trebuie ca o parte din banii care i se cuveneau din afacerea Switeleski – Wiebe să fie plătiți fostei soții a acestuia, Carmen Vlădescu”.

Carmen Vlădescu, însă, l-a sunat pe cel care i-a explicat detaliile procurorului, vorbind despre anumite sume și facturi „Ulterior, martorul, a fost contactat telefonic de Carmen Vlădescu, care i/a comunicat cuantumul sumei ce urma să fie transferată și au stabilit că este nevoie de încheierea unui contract și emiterea unor facturi. Ulterior, Carmen Vlădescu i-a spus că soluția găsită a fost încheierea unui contract de închiriere pe o perioadă limitată și plata sumei în baza facturilor reprezentând chirie pentru acel imobil”, a fost înțelegerea descoperită de anchetatorii DNA.