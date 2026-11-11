Dosarul de evaziune fiscală în care omul de afaceri Dumitru Stănoiu, proprietarul de facto al societății Avicola Slobozia SA, a fost condamnat în primă instanță la 9 ani de închisoare cu executare va fi rejudecat de Tribunalul București.

Decizia a fost pronunțată la 23 octombrie 2026 de Curtea de Apel București, care a admis apelurile formulate de procurorii DIICOT, de mai mulți inculpați și de o petentă și a desființat în integralitate sentința pronunțată în septembrie 2023.

Ancheta în acest dosar a fost anunțată în 2016 de DIICOT – Structura Centrală, care a dispus trimiterea în judecată a 21 de persoane fizice și a societății Avicola Slobozia SA. Inculpații erau acuzați de evaziune fiscală, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat.

Potrivit procurorilor, gruparea ar fi funcționat prin intermediul mai multor societăți comerciale din România, care achiziționau carne de pui și ouă din state membre ale Uniunii Europene, printre care Olanda, Polonia, Marea Britanie și Germania, fără plata TVA, conform regimului fiscal aplicabil achizițiilor intracomunitare.

Ulterior, mărfurile erau comercializate către beneficiarii finali, cu TVA inclusă, însă livrările erau înregistrate scriptic ca fiind efectuate către societăți din Bulgaria, Ungaria sau Cipru. În realitate, produsele ar fi ajuns pe piața românească și ar fi fost vândute fără înregistrarea operațiunilor în contabilitate.

Anchetatorii au susținut că membrii rețelei foloseau firme controlate direct sau prin interpuși, documente fictive și circuite financiare menite să ascundă tranzacțiile reale. Prejudiciul estimat inițial de procurori s-a ridicat la aproximativ șase milioane de euro.

Pe parcursul procesului, Avicola Slobozia SA a achitat integral pretențiile formulate de partea civilă, respectiv ANAF – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București. Suma totală plătită, incluzând debitul principal și accesoriile, a fost de 6.965.556 de euro, echivalentul a 30.386.027 de lei.

La 21 septembrie 2023, Tribunalul București a pronunțat sentința în primă instanță. Mai mulți inculpați, printre care și Dumitru Stănoiu, au fost condamnați pentru evaziune fiscală la câte 9 ani de închisoare cu executare.

În schimb, pentru acuzațiile de spălare de bani și constituire a unui grup infracțional organizat, inculpații au beneficiat de încetarea procesului penal ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale.

Dosarul a ajuns în apel la Curtea de Apel București, care a pronunțat Decizia penală nr. 1544/A din 23 octombrie 2026. Instanța a admis apelurile declarate de DIICOT – Structura Centrală, de societatea Avicola Slobozia SA, de mai mulți inculpați și de o petentă.

Judecătorii au decis desființarea în integralitate a sentinței penale din 21 septembrie 2023 și trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeași instanță, Tribunalul București. Procesul urmează să își reia cursul după citirea actului de sesizare, potrivit procedurii de drept comun.

Decizia penală nr.1544/A din 23.10.2026 – În temeiul art.421 alin.1 pct.2 lit. b Cod procedură penală şi art.2 din Protocolul nr.7 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală , de inculpaţii AVICOLA SLOBOZIA SA , B.S.G., B.D.S.G, B.E.M ,M.I, O.N, S.G.C, S.D şi V.M.L şi de petenta M.V împotriva sentinţei penale nr.1114 din data de 21.09.2023, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia I Penală, în dosarul nr.47203/3/2016.

În temeiul art.275 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Onorariul cuvenit apărătorilor desemnaţi din oficiu, în cuantum de 1360 lei pentru fiecare dintre intimaţii inculpaţi B.E.M.E, B.E.O, C.C.M , C.R.A ,M.D.V, M.M.S, N.L.I, R.D.M, se suportă din fondul Ministerului Justiţiei. Onorariul parţial cuvenit apărătorilor desemnaţi din oficiu, în cuantum de 750 lei pentru fiecare dintre inculpaţii M.S.M.,C.A, M.I. şi B.D.S.G. se suportă din fondul Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată astăzi, 23 octombrie 2026 şi pusă soluţia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

Prin urmare, condamnările pronunțate de Tribunalul București în 2023 au fost desființate, iar dosarul va fi analizat din nou în primă instanță. Decizia Curții de Apel nu reprezintă o achitare a inculpaților, ci dispune reluarea judecății, urmând ca instanța de fond să se pronunțe din nou asupra acuzațiilor.