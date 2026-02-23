Donald Trump, uimit de talentul unei violoniste din Republica Moldova. Președintele, laude la adresa Rusandei Panfili. Video

Rusanda Panfili (38 de ani), violoniste din Republica Moldova, l-a impresionat pe Donald Trump, președintele SUA. Tânăra artistă a susținut un recital la evenimentul denumit Cina Anuală a Guvernatorilor, conform Reuters. Iar liderul de la Casă Albă a spus că este cea mai bună violonistă din lume.

Intrarea în scenă a Rusandei a fost făcută chiar de Trump.

„Avem în această seară un program artistic de excepție, la fel de bun cum nu veți găsi nicăieri altundeva în lume. O avem pe cea mai bună violonistă din lume. Am organizat aici un eveniment acum aproximativ două luni, ea a cântat alături de Andrea Bocelli chiar în această sală și a fost incredibil. Și când m-am gândit la Cina Guvernatorilor, am spus că trebuie s-o invităm înapoi. Este aici în această seară. Și, bineînțeles, îi avem pe acești muzicieni militari geniali, care sunt la fel de buni ca oricare alți muzicieni din lume”, a spus președintele republican.

Artista a avut în repertoriu mai multe melodii celebre de pe coloanele sonore ale filmelor de succes. Și a fost acompaniată de muzicieni militari ce fac parte din Armata SUA.

Donald Trump i-a mulțumit la finalul prestației și a punctat, din nou, că este impresionat de talentul violonistei originare din Chișinău. „Vreau să-ți mulțumesc foarte mult. Ce talent! Ești incredibilă și cred că veți fi de acord că oamenii din spatele tău și cei care au asistat la acest spectacol sunt pur și simplu uimitori.

Aceștia sunt oameni ai armatei. Iubesc această țară și se întâmplă să fie și niște muzicieni extraordinari, iar tu poate ești cea mai mare din lume”, a spus liderul de la Casa Albă.

Artista din Republica Moldova s-a născut la Chișinău în 1988. La vârsta de 11 ani, a fost admisă la Conservatorul din Viena, după ce luase primele studii de specialitate la Școala de Muzică „George Enescu” din București.