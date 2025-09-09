Politica Dominic Fritz poate avea un răspuns pentru dosarul său. Silviu Predoiu, fost șef SIE, explicație despre obținerea cetățeniei române







Silviu Predoiu, fostul șef al agenților de informații externi, a făcut o dezvăluire importantă: „SIE a fost dat în judecată de multe ori fiindcă nu a avizat cererea de cetățenie unor persoane străine”.

Generalul (r) Silviu Predoiu, cel mai longeviv șef operativ al Serviciului de Informații Externe (SIE) de după revoluție, a fost invitat în emisiunea lui Dan Andronic de pe canalul EVZ „Hai România”, difuzat zilnic pe YouTube, de la ora 12.00.

În cursul discuției, s-a atins și subiectul obținerii de cetățenie română a multor locuitori ai Republicii Moldova, inclusiv politicieni și persoane care lucrează în instituții importante de la Chișinău. Așa cum este și cazul lui Alexandru Bălan, și cetățean roman.

Am aflat, astfel, de la generalul (r) Silviu Predoiu lucruri puțin știute de majoritatea românilor. De exemplu, în obținerea cetățeniei române are un rol și SIE. Serviciului i se cere avizul, iar ofițerii SIE fac documentare pe fiecare persoană care se adresează Autorității pentru cetățenie din România. Iar acest lucru durează.

La acest moment, a spus generalul, deși se vehiculează cifra de 500.000 de moldoveni cu cetățenie română, nu se știe exact cifra fiindcă Autoritatea și MAE „nu s-au pus de acord”.

Silviu Predoiu, fostul șef al agenților de informații externi, a explicat complicatul mecanism prin care, deși au avut date care ar fi împiedicat ca unor persoane să li se acorde statutul de cetățeni români, acest drept a fost obținut în final.

„SIE a fost dat în judecată de multe ori fiindcă nu a avizat cererea de cetățenie. Au fost cazuri când SIE a pierdut procesul, deoarece judecătorul a spus că nu are suficiente date ca să ia o altă decizie”, a explicat generalul.

Predoiu a precizat că SIE nu poate susține ca DNA că are „suspiciuni rezonabile” despre o persoană căreia nu îi dă avizul și nici nu poate depune la dosar informațiile și documentele culese de agenți care arată o activitate mai mult decât dubioasă a solicitantului, în defavoarea României.

Dominic Fritz, primarul Timișoarei la al doilea mandat și președintele interimar al USR, nu are cetățenie română. Din acest motiv nu poate fi ales în Parlament, fiindcă nu-i permite legea, și nu poate face parte din Guvern fiindcă nu-i permite legea din Germania, țară al cărui cetățean este.

Fiind președintele USR a fost des întrebat de ce nu a primit încă cetăţenia română. Într-o intervenție la Antena 3 a oferit o declarație în acest sens:

„Pentru că statul nu funcţionează nici măcar la Autoritatea pentru cetăţenie, unde e un blocaj de cam 50.000 de dosare pentru cetățenie. Încă n-au ajuns în anul 2024. Acum peste un an mi-am depus dosarul şi efectiv încă n-au ajuns pe teancul de dosare la al meu, iar eu nu vreau să mă bag în faţă. Dar aştept, ca fiecare român, şi mă face în fiecare zi să mă simt un pic mai român”, a declarat Dominic Fritz.

Liderul USR, cel care a propus-o pe Oana Țoiu ca ministru de Externe, poate găsi o explicație în dezvăluirea făcută de fostul șef al SIE, generalul Predoiu. Iar dacă dorește, primarul Fritz poate extinde propriile cercetări cu privire la dosarul său, ba chiar să dea SIE în judecată, dacă află că nu i s-a dat avizul de către această instituție.