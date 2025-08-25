Politica Silviu Predoiu, fost șef SIE, critică strategia față de Ucraina: Europa plătește cu miliarde prețul lipsei de viziune







Silviu Predoiu, fost șef al Serviciului de Informații Externe (SIE), afirmă într-o postare pe Facebook că sprijinul financiar și militar acordat Ucrainei de Uniunea Europeană „alimentează curentele extremiste” din interiorul blocului comunitar. Totodată, acesta reflectă „un eșec major al gândirii strategice” a liderilor europeni. O hartă a înfrângerii.

Potrivit lui Predoiu, 168,9 miliarde de euro reprezintă totalul ajutorului acordat Ucrainei de UE și statele membre „în cei 3 ani și jumătate de război”. La care s-ar adăuga cel puțin 90 de miliarde de euro pentru achiziții de armament american anunțate de președintele Volodimir Zelenski. Sumă ce ar urma să fie suportată tot de europeni.

„Justificat, vor spune unii. Bătaie de joc la adresa cetățenilor europeni, vor striga alții”, notează acesta, subliniind polarizarea percepțiilor în rândul publicului. Care alimentează percepția celor care îl apreciază pe Călin Georgescu. Așa cum se vede și în ultimul sondaj de opinie.

Fostul șef SIE contrapune acestor cifre pragul de 100 de miliarde de euro pe care România l-ar fi atins la capitolul fonduri UE „în martie 2025”, de la aderarea din 2007.

În opinia sa, diferența de ritm — „168,9 miliarde pentru război în 3 ani și jumătate” versus „100 de miliarde în 18 ani” — alimentează nemulțumiri interne într-un context de „austeritate, taxe noi și deficit bugetar”.

Predoiu susține că abordarea europeană ar fi ignorat componenta economică a conflictului: „It’s the economy, stupid”, citează el sloganul campaniei lui Bill Clinton din 1992. Argumentând că sărăcia, marginalizarea și lipsa perspectivelor au contat în orientarea unei părți a populației din Donbas.

În acest registru, el formulează o întrebare contrafactuală: dacă un sfert din banii cheltuiți pe război ar fi fost investiți „la timp” în dezvoltarea Ucrainei, conflictul ar fi putut fi evitat?

Predoiu extinde raționamentul și către Republica Moldova, unde invocă un nivel ridicat al sărăciei și solicită o susținere economică coerentă, imediată, în locul predominanței promisiunilor de sprijin militar.

Mesajele oficiale care cuantifică solidaritatea, precum cele ale președintei Comisiei Europene, „au exact efectul contrar”, susține Predoiu, întrucât cetățenii „caută informații, compară și trag concluzii”, iar dezbaterile despre taxe și sacrificii „se văd altfel”.

„Politica fără viziune rămâne doar administrare de crize”, concluzionează el în postare, apreciind că „Europa plătește cu miliarde” costul acestei lipse.