Social Exclusiv

Domeniul în care salariile trec de 8.000 de lei, dar angajatorii nu găsesc oameni dispuși să lucreze. Salariații nu au nevoie de studii superioare

Comentează știrea
Domeniul în care salariile trec de 8.000 de lei, dar angajatorii nu găsesc oameni dispuși să lucreze. Salariații nu au nevoie de studii superioare
Din cuprinsul articolului

Sectorul agricol se confruntă cu o criză acută a forței de muncă, iar problema devine și mai serioasă odată cu sosirea primăverii, perioada cea mai intensă din an pentru lucrările agricole. Chiar dacă oferă salarii generoase și utilaje de ultimă generație, fermierii întâmpină dificultăți în a angaja tractoriști. Cei cu experiență aleg adesea să plece în străinătate, iar alții refuză să intre în acest domeniu. Adrian, proprietarul unei societăți agricole din Blaj, ne-a spus că este nevoit să angajeze sezonieri pentru a-și continua activitatea.

Salarii mari în agricultură. De ce fug românii de acest domeniu

Fermierul susține că găsirea unui angajat serios și implicat devine tot mai dificilă.

„Cred că în orice domeniu e destul de greu și anevoios să găsești un angajat implicat și serios în acest moment. Noi căutăm angajați dispuși să lucreze tot anul, însă, dacă nu am găsit, am fost nevoiți să ne îndreptăm către sezonieri. În domeniul agricol sunt momente în care ai un flux foarte mare de activitate și altele în care trebuie să menții nivelul de activitate astfel încât să poți să îți păstrezi angajații. La noi, salariul poate ajunge până la 5.000 sau 6.000 de lei, în funcție de orele lucrate și perioada”, a spus fermierul pentru EVZ.

În alte cazuri, cei care au afaceri din domeniu sunt dispuși să ofere salarii de peste 8.000 de lei, conform anunțurilor publicate pe platformele de recrutare.

Tractorist. Sursa foto: Freepik

Războiul generațiilor

Tractoriștii mai în vârstă nu se descurcă cu noile tehnologii integrate pe utilaje, iar tinerii, chiar dacă sunt pricepuți, aleg alte meserii din cauza volumului mare de muncă. În plus, liceele agricole nu reușesc să pregătească suficienți tineri pregătiți să își desfășoare activitatea în domeniu.

Cele mai multe instituții de acest fel se găsesc în județele Botoșani, Buzău, Iași și Teleorman, câte trei în fiecare, însă majoritatea elevilor sunt interesați doar de finalizarea celor 12 clase, nu de construirea unei cariere în domeniu.

Alte salarii din agricultură

De salarii mari se pot bucura și cei care aleg să muncească în acest sector ca sezonieri. Conform anunțurilor publicate pe internet, un muncitor din domeniu poate câștiga între 3.000 și 6.000 de lei pe lună. De aemenea, munca în zootehnie poate aduce câștiguri semnificative.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

HAI România!

Proiecte speciale